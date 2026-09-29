به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر پایگاه منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس گفت: مرحله نخست طرح حفاظت و ساماندهی مجسمه شاپور اول ساسانی در غار شاپور تنگ چوگان آغاز شد که برای اجرای این مرحله، ۲ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع نفت اختصاص یافته است.

افشین ابراهیمی افزود: این قرارداد را می‌توان نخستین اقدام جدی برای حفاظت و ساماندهی پیکره شاپور پس از گذشت حدود هفتاد سال دانست.

او ادامه داد: در مرحله نخست این طرح، چهار اقدام اساسی در دستور کار قرار گرفته است که نخستین آن، مستندسازی دقیق و علمی پیکره است که این عملیات با استفاده از روش نقشه برداری از راه عکسبرداری هوایی، برد کوتاه و بلند و با بهره‌گیری از پهپاد و دوربین انجام خواهد شد و بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، طرح کلی حفاظت از اثر تهیه می‌شود.

ابراهیمی بیان کرد: در گام دوم این طرح، یک داربست فنی و حفاظتی به ابعاد چهار در چهار متر و ارتفاع هفت متر در اطراف مجسمه نصب می‌شود تا امکان دسترسی ایمن و مناسب تیم‌های حفاظت و مرمت به بخش‌های مختلف پیکره فراهم شود.

مدیر پایگاه منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس گفت: ایجاد یک حفاظ شفاف پلی‌کربناتی در اطراف مجسمه با فاصله‌ای مناسب و ایمن با هدف جلوگیری از دسترسی مستقیم بازدیدکنندگان و لمس پیکره نیز اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در آخرین مرحله این طرح ساماندهی و حفاظت از قطعات جداشده مجسمه شاپور که در اطراف اثر پراکنده هستند در دستور کار قرار دارد.

ابراهیمی در پایان گفت: بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که پیکره شاپور در تنگ چوگان کازرون به اقدامات فنی و تخصصی اضطراری نیاز دارد و اجرای این مرحله می‌تواند گام نخست برای تحقق این امر مهم باشد.

مجسمه شاپور یکم مربوط به دوره ساسانیان است که در دهانه غار شاپور در ۶ کیلومتری شهرستان کازرون واقع شده‌است. این پیکره بسیار بزرگ که بلندای آن به حدود ۷ متر و پهنای شانه‌هایش به بیش از ۲ متر می‌رسد، از برترین آثار به جا مانده از هنر‌های تصویری دوران ساسانی است .

این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۵۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.