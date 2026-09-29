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اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان در مازندران برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی تیم ملی آلیش بانوان باهدف حضور در میادین بینالمللی پیش رو در شهر نور مازندران در حال برگزاری است.
اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان نور، شهرک الیکا با حضور ۱۲ ملی پوش ادامه دارد.
در این اردو سه کشتی گیر مازندرانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خود را برای مسابقات پیش رو آماده میکنند.
همچنین هدی نقیبی به عنوان سرمربی و فاطمه فتاحی به عنوان مربی از مازندران در این اردو حضور دارند.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان خلیلی (مازندران)، تینا فلاح (تهران)
۶۰ کیلوگرم:امالبنین محسنی دهیعقوبی (قم)، سارا ساداتی (تهران)
۶۵ کیلوگرم: جمیله عرب جمالی (البرز)، رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی)
۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور اصل (مازندران)، فاطمه دهقان اینوی (فارس)
۷۵ کیلوگرم: سحر غنیزاده قرا (مازندران)، حدیثه احمدی علیایی (البرز)
۷۵+ کیلوگرم: هانیه عاشوری (کرمانشاه)، طیبه زینلی (یزد)
سرمربی: هدی نقیبی (مازندران)
مربی: فاطمه فتاحی (مازندران)
مربی و سرپرست: مریم ملکی (تهران)