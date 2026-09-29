مدیر اداره آبفا منطقه بندر ماهشهر از نصب و تعویض ۳۸۸ فقره درب منهول فاضلاب در ۶ ماه نخست امسال در سطح شهر‌های بندر ماهشهر، بندر امام خمینی و چمران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی اظهار داشت: در ۶ ماه نخست امسال، به منظور ارتقای ایمنی معابر شهری، کاهش حوادث ناشی از تردد و بهبود وضعیت بهداشتی محیط، عملیات تعویض و نصب ۳۸۸ درب منهول در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه درب‌های منهول فرسوده و بعضاً مفقودشده، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان و رانندگان بوده است، افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از بروز حوادث برای عابران پیاده و وسایل نقلیه، مهار بوی نامطبوع و همچنین تسهیل در عملیات نگهداری شبکه فاضلاب صورت می‌گیرد.

مدیر اداره آبفا منطقه بندر ماهشهر تصریح کرد: درب‌های جدید نصب‌شده از نوع بتنی سنگین و استاندارد هستند که مقاومت بالایی در برابر بار ترافیکی داشته و عمر مفید بالاتری نسبت به نمونه‌های قبلی دارند.

چاشیانی در ادامه با تأکید بر گستردگی این عملیات در سه شهر تابعه، بیان داشت: سهمیه‌بندی نصب این درب‌ها بر اساس نیازسنجی‌های انجام‌شده و اولویت‌بندی مناطق پرتردد و حادثه‌خیز تعیین شده است تا بیشترین اثرگذاری در رفع مشکلات شهروندان حاصل شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی، فقدان یا شکستگی درب منهول‌ها، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ به این اداره اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام شود.