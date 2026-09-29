به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد گفت: امسال تلاش شده است،هفته گردشگری فقط به برگزاری برنامههای مناسبتی محدود نشود و در کنار رویدادها، مجموعهای از طرح های زیرساختی، اقامتی، تفریحی، محیطزیستی و هوشمند وارد مرحله بهرهبرداری یا اجرا شود.
مصطفی شریف افزود : یکی از مهمترین طرحهای این هفته، بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۱۶۰ کیلوواتی منطقه نمونه ملی گردشگری هفتحوض است که با سرمایهگذاری ۷۳ میلیارد ریال اجرا شده و با تولید سالانه تقریبی ۲۵۲ هزار کیلوواتساعت برق، از انتشار حدود ۱۲۶ تن دیاکسیدکربن در سال جلوگیری میکند.
وی گفت: با هدف توسعه زیرساختهای پایدار گردشگری، پروژه احداث مخازن ذخیرهای با استفاده از ظرفیت آبهای سطحی منطقه نمونه ملی گردشگری هفتحوض نیز در این مجموعه برنامهها قرار دارد که با هدف مدیریت بهینه منابع آب و تقویت زیرساختهای مورد نیاز منطقه دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد گفت: در بخش توسعه زیرساختهای گردشگری، عملیات اجرایی دهکده سنگی هفتدژ با ۳۴ باب کلبه، دهکده خشت و گل هفتآشیان با حداقل ۲۰ باب کلبه، عرصه رویداد هفتسین و مسیر ماجراجویی هفتخوان آغاز خواهد شد و طرحهای نورپردازی و زیباسازی دره هفترنگ، رستوران و کترینگ هفترنگپلو و کلبه گنبدی هفتآسمان نیز به بهرهبرداری میرسند.
مصطفی شریف افزود: عملیات اجرایی اقامتگاه بومگردی هفتسرا با ظرفیت ۱۱۰ نفر نیز آغاز میشود تا با توسعه ظرفیتهای اقامتی، امکان ارائه تجربههای متنوعتر گردشگری به شهروندان و زائران فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری ماجراجویانه هفتحوض گفت: مسیر هفتخوان با پیشبینی مجموعهای از جاذبهها و فعالیتهای هیجانی از جمله مسیر باگی، زیپلاین، زیپبایک، پل معلق و صخرهنوردی، یکی از طرحهای جدید برای توسعه گردشگری تجربهمحور در این منطقه است.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد،گردشگری هوشمند و استفاده از فناوریهای نوین را از دیگر محورهای برنامههای هفته گردشگری دانست و گفت: پنل تخصصی «هوش مصنوعی در بازطراحی گردشگری در فضاهای شهری با حضور استادان دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگران برگزار خواهد شد و از مجموعهای از سامانهها و خدمات نوین در حوزه سوغات و صنایعدستی اصیل ایرانی، اقامت و رزرواسیون، اطلاعات گردشگری، خدمات سفر، اعتبار، شبکه پذیرندگی و تسهیلات رونمایی میشود.
شریف ادامه داد: در بخش رویدادهای مردمی نیز مسابقه عکاسی «نورنگاه» با محوریت بوستان جنگلی غدیر و منطقه نمونه ملی گردشگری هفتحوض برگزار میشود و شهروندان میتوانند در این رویداد، ظرفیتهای طبیعی و گردشگری این دو مجموعه را از نگاه خود به تصویر بکشند.
او همچنین از اجرای تورهای رایگان مشهدگردی و طبیعتگردی و امضای چهار تفاهمنامه همکاری در حوزه گردشگری بهعنوان دیگر برنامههای هفته گردشگری خبر داد.وی خاطرنشان کرد: مجموعه این پروژهها و برنامهها با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت اقامت و تفریح، مدیریت منابع طبیعی، توسعه انرژیهای پاک، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ایجاد تجربههای جدید برای شهروندان و زائران اجرا میشود.
شریف تأکید کرد: رویکرد شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد، حرکت از معرفی صرف جاذبهها به سمت خلق محصول و تجربه جدید گردشگری است؛ به همین منظور تلاش میکنیم هفتحوض و سایر ظرفیتهای گردشگری تحت مدیریت شرکت، به مجموعههایی پویا و متنوع برای اقامت، تفریح، رویداد و تجربه گردشگری تبدیل شوند.---