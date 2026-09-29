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اداره کل هواشناسی استان قم برای امروز سهشنبه ۷ مهر، آسمانی صاف و آفتابی را پیشبینی کرده است که از بعدازظهر با افزایش ابر همراه میشود و در اواخر وقت نیز سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان قم، آسمان امروز صاف و آفتابی است، بیشینه دمای هوا به ۳۶ درجه سانتیگراد و کمینه دما به ۱۸ درجه سانتیگراد میرسد.
وزش باد در قم امروز از سمت شمالغربی تا جنوبشرقی با سرعت حدود ۱۰ تا ۱۵ متر بر ثانیه پیشبینی شده است.
بررسی پیشبینیهای هواشناسی بینالمللی نیز گرم بودن هوای قم در روز ۷ مهر را تأیید میکند؛ هرچند دمای ثبتشده در برخی پایگاهها برای بیشینه دما حدود ۳۴ تا ۳۶ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
در سطح کشور نیز امروز با عبور امواج تراز میانی جو از نوار شمالی، بارشهای پراکنده و رگباری در بخشهایی از شمال کشور پیشبینی شده است، اما قم در محدوده این بارشها قرار ندارد.