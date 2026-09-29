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مسئول حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری با مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ، اقدام به تامین ۷ تن علوفه برای تغذیه آهوان این منطقه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی یزدان پناه افزود: خشکسالیهای پیاپی در سالهای گذشته، در کنار ساختار سخت زمین و بستر مرجانی جزیره، مانع از رویش پوشش گیاهی طبیعی شده و بقای این گونه را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با تأکید بر جایگاه زیستشناختی این گونه گفت: آهوان خارگ نه تنها یک گونه شاخص و نماد جانوری این جزیره هستند، بلکه با ایفای نقش در تنوع زیستی، از تلطیف فضای زیباشناختی و بهبود شرایط اجتماعی ساکنان و گردشگران این جزیره نیز اطمینان حاصل میکنند.