به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی یزدان پناه افزود: خشکسالی‌های پیاپی در سال‌های گذشته، در کنار ساختار سخت زمین و بستر مرجانی جزیره، مانع از رویش پوشش گیاهی طبیعی شده و بقای این گونه را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی با تأکید بر جایگاه زیست‌شناختی این گونه گفت: آهوان خارگ نه تنها یک گونه شاخص و نماد جانوری این جزیره هستند، بلکه با ایفای نقش در تنوع زیستی، از تلطیف فضای زیباشناختی و بهبود شرایط اجتماعی ساکنان و گردشگران این جزیره نیز اطمینان حاصل می‌کنند.