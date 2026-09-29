پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳ میلیون وسیله نقلیه در محورهای ورودی و خروجی خراسان رضوی در شهریور ماه امسال تردد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی گفت: میزان تردد ورودی و خروجی استان در شهریور ماه امسال ۳ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۰۰ وسیله نقلیه است این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته و بیشترین مجموع ورود و خروج وسایل نقلیه نیز در روز ۲۰ شهریور ماه به میزان ۱۲۰ هزار و ۷۶۲ وسیله نقلیه ثبت شد.
یوسف بنیاسدی افزود: براساس دادههای سامانههای ترددشمار در روز ۲۶ شهریور ماه، بیشترین انباشت وسیله نقلیه در استان با ۱۳۹ هزار و ۵۸۷ خودرو ثبت شد. همچنین براساس دوربینهای پلاکخوان، در ۳۱ شهریور بیشترین سهم تردد خودروهای غیربومی در شهریور ماه برابر با ۳۰ درصد از کل خودروها بوده است.
وی ادامه داد: در این میان پلاکهای استان تهران با سهم ۱۱ درصد، استان اصفهان با سهم ۶ درصد و استان خوزستان با سهم ۴ درصد، بیشترین رویت پلاک را در محورهای استان خراسان رضوی به خود اختصاص دادند.
وی بیان کرد: از مجموع ماندگاری خودروها در استان، ۱۳ درصد کمتر از یک روز، ۲۷ درصد بین یک تا سه روز، ۴۲ درصد بین سه تا هفت روز و ۱۸ درصد بیش از یک هفته بوده است. بیشترین مقاصد سفر هم استانیها در شهریور ماه به ترتیب تهران با سهم ۱۲ درصد، مازندران با سهم ۱۱ درصد، خراسان شمالی با سهم ۱۰ درصد و سمنان با سهم ۹ درصد بوده است.
بنیاسدی گفت: براساس اطلاعات پلاکهای رویتشده در دوربینهای پلاکخوان، ۵۸ میلیون و ۸۵۸ پلاک در خراسان رضوی رویت شده که از این تعداد ۶۱۱ هزار و ۵۸۹ پلاک متخلف بودهاند. همچنین براساس اطلاعات ثبتشده در سامانههای توزین در حال حرکت در شهریور ماه امسال، ۱ هزار و ۵ تخلف اضافه تناژ قطعی در استان مشاهده شده است.
وی با بیان اینکه رانندگان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جادههای استان با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند و همچنین با مراجعه به سایت و نصب نرمافزار ۱۴۱ از آخرین وضعیت محورهای کشور مطلع شوند، افزود: تعداد کل تماسها در شهریور ماه با سامانه تلفنی ۱۴۱ برابر با ۱۹ هزار و ۳۵۷ تماس بوده که از این تعداد ۴ هزار و ۸۹ تماس مربوط به بخش پاسخگویی است.
وی ادامه داد: کاربران میتوانند در سایت و نرمافزار ۱۴۱ تصاویر دوربینهای نظارتی جادهای را بهصورت برخط مشاهده کنند مرکز مدیریت راههای استان نیز در تمامی ساعات شبانهروز آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات هموطنان در حوزه راه و حملونقل جادهای از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ است.