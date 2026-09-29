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تسهیلات ۴ میلیارد ریالی کمبهره برای احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی و پشتبامی به متقاضیان در استان فارس اعطا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: بر اساس مصوبه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، این تسهیلات حمایتی با نرخ سود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه (۵ ساله) به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
مهدی زارع خفری با اشاره به تسهیل فرآیند ثبتنام برای متقاضیان و سرمایهگذاران افزود: بسترهای الکترونیکی لازم برای این طرح فراهم شده است و شهروندان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، با ورود به سامانه یکپارچه «مهرسان»، درخواست خود را برای دریافت تسهیلات و راهاندازی نیروگاه خورشیدی ثبت و پیگیری کنند.
وی با اشاره به توجیه اقتصادی و فنی این سامانهها برای خانوارها تصریح کرد: نیروگاههای خانگی بدون نیاز به هیچگونه سوخت یا مواد اولیه و صرفاً با تابش نور خورشید اقدام به تولید برق میکنند. همچنین تمامی تجهیزات نصبشده دارای ضمانتنامه معتبر بوده و خدمات پشتیبانی، تعمیر و تعویض قطعات برای مشترکان تضمین شده است.
معاون شرکت توزیع برق فارس در ادامه به روند روبهرشد این طرح در استان اشاره کرد و گفت: با ارائه بستههای حمایتی و استقبال شهروندان، احداث نیروگاههای خورشیدی در دو سال اخیر رشد بیش از ۸۰ درصدی داشته است؛ بهطوریکه از سال ۱۴۰۳ تاکنون، یکهزار و ۵۰۰ سامانه خورشیدی پشتبامی در شهرستانهای تحت پوشش این شرکت به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان کرد: از ابتدای اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی پشت بامی در فارس تاکنون، در مجموع سههزار و ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشتبامی با ظرفیت تولید ۲۲ مگاوات وارد مدار شده و پنجهزار و ۲۳۵ قرارداد خرید تضمینی برق نیز با صاحبان این سامانهها منعقد شده است.
زارع خفری تأکید کرد: توسعه این سامانههای خانگی با پشتوانه تسهیلات بانکی، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار و تضمینشده برای خانوارها، گامی مؤثر در مسیر مهار ناترازی انرژی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش پایداری شبکه برق استان محسوب میشود.