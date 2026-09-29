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جدیدترین آمارهای تجارت خارجی کشور در ۵ ماهه نخست امسال، از جهش چشمگیر ۱۰۸ درصدی واردات و رشد ۴۵ درصدی صادرات از طریق خطوط ریلی حکایت دارد؛ آماری که همزمان با جمعبندی بستههای سیاستی و پیشنهادی استانها و بخش خصوصی برای طرح در نشست آتی «شورایعالی صادرات»، در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت بررسی کارنامه تجارت خارجی ۵ ماهه، ارزیابی ظرفیتهای لجستیکی و نهاییسازی پیشنهادهای راهبردی برای طرح در شورایعالی صادرات با حضور مدیران این و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
ریل؛ بازوی مکمل و پرشتاب لجستیک تجاری
یکی از محوریترین بخشهای این نشست، گزارش عملکرد سامانههای حملونقل و ترانزیت کالا بود. علی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، با ارائه گزارشی از پایش مسیرهای تجاری اعلام کرد: «در پنجماهه نخست سال، واردات از مسیر ریلی ۱۰۸ درصد و صادرات ریلی ۴۵ درصد رشد را به ثبت رسانده است.»
امامی با تأکید بر لزوم تنوعبخشی به شبکه حملونقل کالا افزود: «مسیرهای ریلی امروز دیگر یک انتخاب حاشیهای نیستند، بلکه بهعنوان یک مسیر مکمل و راهبردی در کنار حملونقل جادهای و دریایی، انعطافپذیری شبکه لجستیکی کشور را افزایش داده و بستری مطمئن و کمهزینه برای تسهیل تجارت با کشورهای منطقه فراهم میکنند.» وی همچنین ارتقای هماهنگیهای مرزی و تجهیز گمرکات و پایانههای جادهای و ریلی را لازمه تداوم این رشد دانست.
بهرهبرداری از ظرفیت موافقتنامه اوراسیا در مسیر تنوعبخشی به بازارها
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا صفری، مدیر دفتر برنامهریزی و پایش سازمان توسعه تجارت، گزارشی جامع از عملکرد ۵ ماهه تجارت خارجی کشور بر اساس دادههای گمرک ارائه داد. صفری ضمن تشریح ترکیب کالاهای صادراتی و مقاصد هدف، بر لزوم توسعه بازارهای جدید تأکید کرد و گفت: «عملیاتیسازی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نقطه عطفی در تقویت تعاملات تجاری منطقهای و تنوعبخشی به مقاصد صادراتی کشور محسوب میشود.»
بستههای پیشنهادی در آستانه روز ملی صادرات
همچنین فرزاد پیلتن، دستیار عالی رئیسکل سازمان توسعه تجارت و رئیس دبیرخانه شورایعالی صادرات، از آغاز غربالگری و اولویتبندی پیشنهادهای واصله از سوی دستگاههای اجرایی، استانها و تشکلهای بخش خصوصی خبر داد. به گفته پیلتن، با توجه به برنامهریزیها برای برگزاری نشست شورایعالی صادرات همزمان با «روز ملی صادرات»، پیشنهادهای عملیاتی در حوزههای رفع موانع مقرراتی، تسهیل امور مرزی و گشایش مسیرهای نوین تجاری پس از بررسی کارشناسی، برای تصویب نهایی به این شورا ارائه خواهد شد تا زمینه رفع گرههای فعالان اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم گردد.