به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،جمعی از مسئولان، روحانیت معزز کارخانه نساجی شماره ۳ مازندران، با حضور در شهرستان فریدونکنار، با خانواده معظم قائم‌مقام لشکر ویژه ۲۵ کربلا در ۸ سال دفاع مقدس، سردار شهید حاج حسین بصیر دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در این نشست صمیمانه، علاوه بر تجدید میثاق با آرمان‌های ایثار و شهادت، ابعاد مدیریتی و ویژگی‌های اخلاقی این سردار برجسته دفاع مقدس تبیین شد..



مهندس نیکومدیرعامل کارخانه نساجی مازندران در این دیدار صمیمانه با گرامیداشت رشادت‌های رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا و مرور خاطرات دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: شهید حاج حسین بصیر تنها یک فرمانده نظامی نبود؛ ایشان مصداق عینی یک مدیر اخلاق‌مدار و رهبری معنوی بود که در دل‌های تمام رزمندگان جای داشت. نفوذ کلام و اخلاص او موجب شده بود که همه نیرو‌ها از صمیم قلب عاشق و پیرو منش او باشند.

وی با یادآوری جلوه‌های ایثار و تواضع بی‌بدیل این سردار شهید افزود: شهید بصیر با آن جایگاه والای فرماندهی، در نهایت گمنامی و فروتنی کار‌های خدماتی رزمندگان، حتی شستن لباس نیرو‌ها را شخصاً بر عهده می‌گرفت. امروز اگر قرار است در عرصه صنعت، اقتصاد و مدیریت کشور موفقیتی حاصل شود، باید همان روحیه اخلاص، خستگی‌ناپذیری و ازخودگذشتگی فرماندهان دفاع مقدس الگوی عمل ما باشد.

مدیرعامل نساجی مازندران در ادامه، با تجلیل از صبر و استقامت همسر، فرزندان بزرگوار شهید بصیر تأکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ و ستون‌های محکم جامعه هستند. ما در عرصه کار و تولید هر اقدامی انجام دهیم، در برابر اقیانوس ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های صبورشان ناچیز است. امروز آمدیم از دعای خیر و نفس پاک این عزیزان انرژی و توانی مضاعف برای خدمت به مردم و سربلندی صنعت استان بگیریم.

همچنین همسر و فرزندان سردار شهید حاج حسین بصیر با ادای احترام به مقام شامخ تمامی شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خاطراتی از سلوک اخلاقی و منش این شهید والامقام بازگو کردند. خانواده شهید با اشاره به شجاعت مثال‌زدنی و روحیه دلیریِ حاج‌حسین در میادین نبرد و عرصه‌های خدمت، بر دغدغه‌مندی ایشان نسبت به حل مشکلات مردم و پیوند عمیق عاطفی و عملی وی با بستگان و اطرافیان تأکید ورزیدند. آنان همچنین ضمن قدردانی از اهتمام مدیرعامل کارخانه نساجی مازندران و هیئت همراه برای حضور در منزل شهید، این دیدار‌ها را نشانی از تعهد به آرمان‌های انقلاب و تکریم خانواده‌های شهدا دانستند.



در بخش دیگری از این نشست، حجت الاسلام والمسلمین احمدی مسئول فرهنگی کارخانه نساجی مازندران با تشریح جایگاه والای انفاق جان در راه خدا، بر ضرورت انتقال معارف ناب دفاع مقدس به جوانان و نسل‌های آینده تأکید کرد.



در پایان این دیدار، حاضران با ادای احترام مجدد به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای خط‌شکن لشکر ویژه ۲۵ کربلای مازندران، بر استمرار مسیر آرمانی شهیدان در سنگر تولید ملی و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کردند