همزمان با هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، از آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۲ شهر حمیدیا با حضور فرماندار، معاون فرماندار و مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری یزد تجلیل شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهردار حمیدیا در این مراسم با تبریک روز آتش‌نشانی به همه آتش‌نشانان، از تلاش‌ها و خدمات این نیرو‌ها در طول سال قدردانی کرد و گفت: ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۲ حمیدیا، پوشش حوادث و سوانح شهر حمیدیا و یزد را بر عهده دارد و آتش‌نشانان این ایستگاه در طول سال با حضور به‌موقع در صحنه حوادث، خدمات‌رسانی می‌کنند.



وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این ایستگاه افزود: در حال حاضر در هر شیفت چهار نیروی آتش‌نشانی فعالیت می‌کنند، در حالی که بر اساس استاندارد‌های مورد نیاز، تعداد نیرو‌های هر شیفت باید حدود ۱۵ نفر باشد.



شهردار حمیدیا ادامه داد: کمبود نیرو، فعالیت آتش‌نشانان را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اما این عزیزان با تلاش مضاعف و احساس مسئولیت، در تمامی حوادث و سوانح رخ‌داده در محدوده تحت پوشش ایستگاه حضور پیدا کرده و به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند.



در پایان این مراسم، از آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۲ حمیدیا به پاس خدمات، تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان در مسیر تأمین ایمنی و خدمت به شهروندان تجلیل شد.