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رادیو فرهنگ سهشنبه هفتم مهرماه با دو برنامه «سینما فرهنگ» و «مستند فرهنگ»، به بازخوانی رشادتهای تکاوران نیروی دریایی ارتش و واکاوی ابعاد سانحه هوایی هفتم مهر، ۱۳۶۰ میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «سینما فرهنگ» ساعت ۱۴:۴۵ با هدف پاسداشت هفته دفاع مقدس، به معرفی و تحلیل فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» ساخته اکبر صادقی (محصول سال ۱۳۶۳) اختصاص دارد.
این اثر سینمایی بر اساس عملیات واقعی و کماندویی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام «چشم دشمن» ساخته شده و مأموریت گروهی چهارنفره به فرماندهی دریادار عیسی حسینیبای را برای نفوذ به عمق خاک دشمن و انهدام یک پایگاه راداری و موشکی روایت میکند.
در این برنامه به تهیهکنندگی رؤیا ولیزاده، امین خرمی به عنوان راوی و تحلیلگر به بررسی ساختار فیلم و مرور نقش تاریخی تکاوران ارتش می پردازد.
همچنین برنامه «مستند فرهنگ» در ساعت ۱۹:۳۰ ابعاد واقعه تاریخی سقوط پرواز هرکولس سی-۱۳۰ نیروی هوایی ارتش در هفتم مهرماه ۱۳۶۰ را بررسی میکند.
این سانحه هوایی در کهریزک تهران رخ داد و در جریان آن، سرداران و فرماندهان ارشد نظامی کشور از جمله سرلشکر فلاحی، سرلشکر فکوری، سرلشکر کلاهدوز، سرلشکر جهانآرا و سرلشکر نامجو پس از موفقیت غرورآفرین عملیات ثامنالائمه و در مسیر ارائه گزارش به فرمانده کل قوا به شهادت رسیدند.
این مستند رادیویی با استناد به منابع آرشیوی و اسناد تاریخی، نقش این فرماندهان در سرنوشت جنگ و ویژگیهای مدیریتی آنان را واکاوی میکند.