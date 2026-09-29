رادیو فرهنگ سه‌شنبه هفتم مهرماه با دو برنامه «سینما فرهنگ» و «مستند فرهنگ»، به بازخوانی رشادت‌های تکاوران نیروی دریایی ارتش و واکاوی ابعاد سانحه هوایی هفتم مهر، ۱۳۶۰ می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «سینما فرهنگ» ساعت ۱۴:۴۵ با هدف پاسداشت هفته دفاع مقدس، به معرفی و تحلیل فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» ساخته اکبر صادقی (محصول سال ۱۳۶۳) اختصاص دارد.

این اثر سینمایی بر اساس عملیات واقعی و کماندویی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام «چشم دشمن» ساخته شده و مأموریت گروهی چهارنفره به فرماندهی دریادار عیسی حسینی‌بای را برای نفوذ به عمق خاک دشمن و انهدام یک پایگاه راداری و موشکی روایت می‌کند.

در این برنامه به تهیه‌کنندگی رؤیا ولی‌زاده، امین خرمی به عنوان راوی و تحلیل‌گر به بررسی ساختار فیلم و مرور نقش تاریخی تکاوران ارتش می پردازد.

همچنین برنامه «مستند فرهنگ» در ساعت ۱۹:۳۰ ابعاد واقعه تاریخی سقوط پرواز هرکولس سی-۱۳۰ نیروی هوایی ارتش در هفتم مهرماه ۱۳۶۰ را بررسی می‌کند.

این سانحه هوایی در کهریزک تهران رخ داد و در جریان آن، سرداران و فرماندهان ارشد نظامی کشور از جمله سرلشکر فلاحی، سرلشکر فکوری، سرلشکر کلاهدوز، سرلشکر جهان‌آرا و سرلشکر نامجو پس از موفقیت غرورآفرین عملیات ثامن‌الائمه و در مسیر ارائه گزارش به فرمانده کل قوا به شهادت رسیدند.

این مستند رادیویی با استناد به منابع آرشیوی و اسناد تاریخی، نقش این فرماندهان در سرنوشت جنگ و ویژگی‌های مدیریتی آنان را واکاوی می‌کند.