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طرح پایش و راستی آزمایی ثبت سطوح کشت پاییزه در سامانه پهنه بندی در مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برنامه ریزی برای کشت پاییزه در استان، بر ضرورت هماهنگی همه نهادهای اجرایی و ستادی برای عبور موفق از فصل زراعی پیشرو و تحقق امنیت غذایی تأکید کرد و از تأمین نهادههای مورد نیاز شامل بذور گواهی شده گندم، جو و کلزا و انواع کودهای شیمیایی برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.
هادی باقری به بررسی دقیق الگوهای پیشیابی هواشناسی در بازههای کوتاه، میان و بلندمدت، با تمرکز ویژه بر پدیده اقلیمی ال نینو و تأثیر آن بر شرایط کشت اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت منابع آبی استان و راهکارهای مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع، باید از بارندگیهای به موقع بیشترین بهره را بریا کشت پاییزه برد.
وی با اشاره به اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم، بر لزوم ایجاد نظام رهگیری و ردیابی، بسته بندی و شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی برای ارتقای سلامت و کیفیت تولیدات و تضمین امنیت غذایی تأکید کرد.
باقری افزود: تهیه و تدارک بذور گواهی شده گندم، جو و کلزا و همچنین تأمین انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز، به عنوان زیربناییترین اقدامات برای دستیابی به عملکرد مطلوب در سال زراعی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از آغاز بازدید و بررسی ثبت سطوح کشت پاییزه در سامانه پهنه بندی در شهرستانهای استان خبر داد و گفت: گروههای بازرسی فنی استان شامل حوزههای زراعت، بازرسی، حراست و ترویج استان همراه با کارشناسان تولیدات گیاهی شهرستانها از مراکز بازدید میکنند.
باقری از اهداف این بازدید در آغاز سال جدید زراعی را راستیآزمایی اطلاعات ثبتشده در سامانه پهنهبندی، ضرورت ثبت دقیق نقاط UTM و مزارع منطبق با عرصه واقعی برشمرد و افزود: مشکلات مراکز در زمینه ثبت و تکمیل اطلاعات سامانهای، بررسی و پیگیری خواهد شد.