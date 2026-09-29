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سید محسن موسویزاده و محمد امیر، نمایندگان مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، مهمترین مطالبات و طرحهای حوزه آب و فاضلاب منطقه را مطرح و بر تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسویزاده و محمد امیر، نمایندگان مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، مهمترین مطالبات و طرحهای حوزه آب و فاضلاب منطقه را مطرح و بر تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی تأکید کردند.
در این دیدار، انتقال آب کوتامیر به کوتعبدالله و همچنین انتقال آب از زیتون به سمت شیبان مورد بررسی قرار گرفت و موسویزاده بر ضرورت پیگیری و تسریع در اجرای این طرحها تأکید کرد.
همچنین موضوع جدا شدن آب فرهنگیان زرگان و نورآباد از شبکه شیبان و ساماندهی وضعیت تأمین آب این مناطق از دیگر مطالبات مطرحشده در این نشست بود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون همچنین خواستار تقویت و ارتقای تصفیهخانههای اهواز شد و بر ضرورت افزایش توان زیرساختهای آب و فاضلاب متناسب با نیازهای جمعیتی و شهری تأکید کرد.
در ادامه، ترخیص و تأمین پمپهای فاضلاب تصفیهخانه غرب اهواز نیز مورد پیگیری قرار گرفت تا با رفع موانع موجود، روند بهرهبرداری و ارتقای خدمات فاضلاب تسریع شود.
موسویزاده همچنین با توجه به پیشبینی بارندگیهای پیشرو، بر توسعه و تقویت سیلبندها و اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و خواستار آمادگی دستگاههای متولی برای مدیریت روانآبها و کاهش خطرات ناشی از بارشهای احتمالی شد.