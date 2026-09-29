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امروز هفتم مهر ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان و در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستانهای حاجی آباد و بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مرضیه سی سی پور افزود: در پارهای نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است که توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: مناطق دریایی استان در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی میشود و بیشینه سرعت باد تا نزدیک ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتیمتر میرسد.
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سی سی پور افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم بویژه در بنادر شرقی و مرکزی برای رفت و آمدهای ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی صورت پذیرد.
وی گفت: این شرایط جوی و دریایی تا پایان هفته جاری تداوم دارد.
کارشناس هواشناسی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه پیشبینی میشود.