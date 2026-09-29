همایش توجیهی انتخاب رشته ویژه دانش‌آموزان پایه دوازدهم شهرستان مهریز با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فرآیند انتخاب رشته و توجه به عوامل مؤثر در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز در این همایش گفت: ۴۲۰ دانش‌آموز شهرستان مهریز شامل ۱۷۰ پسر و ۲۵۰ دختر در آزمون سراسری شرکت کرده‌اند و اکنون در یکی از حساس‌ترین مراحل مسیر تحصیلی خود قرار دارند.



ابراهیم پیمانفر با تأکید بر ضرورت انتخاب رشته متناسب با علاقه و توانمندی دانش‌آموزان اظهار کرد: شناخت رشته‌های تحصیلی، فضای دانشگاه، شرایط شهر محل تحصیل و همچنین آینده شغلی رشته انتخابی، از جمله مواردی است که دانش‌آموزان باید پیش از انتخاب نهایی مورد توجه قرار دهند.



مدیر آموزش و پرورش مهریز ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان با استفاده از مشاوره‌های تخصصی و بررسی دقیق گزینه‌های پیش‌رو، انتخابی آگاهانه و متناسب با علایق و توانمندی‌های خود داشته باشند و مسیر موفقیت تحصیلی و شغلی آینده خود را به درستی ترسیم کنند.



در این همایش، دانش‌آموزان پایه دوازدهم با نکات و فرآیند‌های مرتبط با انتخاب رشته و عوامل مؤثر در انتخاب رشته مناسب آشنا شدند.