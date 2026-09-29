در شست و چهارمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت، آئین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از خدمات کارگزاری در مولدسازی اموال مازاد دولت و همچنین دستورالعمل اجرایی سازوکار صدور گواهی اعتبار ریالی قابل معامله در مولدسازی دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل وزارت امور اقتصادی و دارایی، شصت‌وچهارمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با محوریت بررسی سازوکار‌های اجرایی مولدسازی، تعیین تکلیف املاک مازاد و بررسی وضعیت املاک دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست که با حضور صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی، حسین امیررحیمی سرپرست مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت و نمایندگان اعضای هیات مولد سازی حضور داشتند، آئین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از خدمات کارگزاری در مولدسازی اموال مازاد دولت و همچنین دستورالعمل اجرایی سازوکار صدور گواهی اعتبار ریالی قابل معامله در مولدسازی دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت.

احسان عسکری ضرورت توجه به دلایل عدم دستیابی به اهداف مولد سازی را در بازتعریف وظایف مرکز تاکید کرده و اصلاحات در دست اقدام سازمان اموال تملیکی را در کمک به مولد سازی عنوان کردند.

ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص تعیین تکلیف املاکی که مدت اعتبار قیمت کارشناسی آنها به پایان رسیده است، از دیگر موضوعات این جلسه بود.

همچنین، موضوع مازاد بودن و روش مولدسازی املاک دارای قیمت پایه متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر این وزارتخانه، بررسی شد.

بررسی مازاد بودن، قیمت پایه و روش مولدسازی برخی املاک در استان‌های مختلف کشور نیز در دستور کار شصت‌وچهارمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت قرار داشت.

در مجموع ۲۲ ملک مازاد و تصویب ارزش املاک نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان در این جلسه نهایی شد.