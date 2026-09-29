به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دبیر این جشنواره با هدف تدوین راهکار‌های مشارکت گسترده در بخش‌های مختلف با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان دیار کرد.

جشنواره ملی خشت سوم با محوریت بررسی چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه نسل جوان برگزار می‌شود.

دبیر این جشنواره در این دیدار با تشریح دقیق رشته‌های رقابتی و محور‌های اصلی جشنواره که ذیل کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر برگزار می‌شود، بر اهمیت ارتقای سطح کیفی آثار ارسالی تأکید کرد.

عبدالله رئیسی با اشاره به اهمیت نقش کودکان و نوجوانان در انتقال مفاهیم حماسی، ابراز امیدواری کرد که در سطح ملی، شاهد استقبال گسترده و ارسال آثار متنوع و باکیفیتی در بخش‌های مربوط به این رده سنی از سوی دبیرخانه جشنواره باشیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان بوشهر نیز در این نشست با ابراز خرسندی از انتخاب استان بوشهر به عنوان میزبان این رویداد ملی، این جشنواره را فرصتی برای تولید آثار هنری و ادبی با مضامین ملی دانست.

سمیه رسولی بیان کرد: جشنواره خشت سوم بستری فراهم آورده تا کودکان و نوجوانان بتوانند با نگاهی نو، آثاری مبتنی بر محور‌های مصوب جشنواره از جمله خلیج فارس، مدرسه میناب، تنگه هرمز، ایران مقتدر، خارگ و عسلویه خلق کنند که بازتاب‌دهنده هویت ملی و حماسی کشور باشد.

وی افزود: کانون با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های آموزشی، هنری و فرهنگی خود، از این رویداد مبارک استقبال کرده و برای افزایش سطح مشارکت و برگزاری مطلوب جشنواره در بخش کودک و نوجوان، تمام توان خود را به کار خواهد بست.