به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد جامعی مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به فرارسیدن ۲۸ سپتامبر روز جهانی هاری اظهار کرد: دامپزشکی از جمله ارگان‌هایی است که در کنار دانشگاه علوم پزشکی همواره در راستای مهار این بیماری تلاش می‌کند.

وی از واکسیناسیون ۲۰ هزار و ۶۸۸ قلاده سگ صاحبدار اعم از سگ‌های گله، نگهبان و خانگی در طول یک سال گذشته بصورت رایگان بر علیه بیماری هاری در استان خبر داد و افزود: دامپزشکی اردبیل برای پیشگیری و مهار این بیماری با مشارکت بین بخشی عزم جدی دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل ارتقاء سطح آگاهی عمومی، تقویت همکاری‌های بین بخشی، عملیاتی کردن راهکار‌های علمی و مشارکت فعال رسانه‌ها در انتقال هشدار‌های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بیماری هاری یک نوع بیماری مشترک و خطرناک ویروسی است که در راس بیماری‌های عفونی قرار دارد و در صورت ابتلای دام، تلف شدن دام حتمی است و در صورت گزش انسان توسط دام بیمار و یا سگ آلوده و یاحیات وحش در صورتیکه واکسیناسیون فوری و اقدامات درمانی بصورت اورژانس انجام نشود منجر به مرگ انسان می‌شود.

جامعی ادامه داد در عین حال واکسیناسیون، آموزش روستائیان و دامداران، کانون یابی و واکنش سریع و اقدام به موقع در نمونه برداری، قرنطینه و اعمال اقدامات نظارتی و مایه کوبی در شعاع کانون بیماری و گزارش وقوع احتمالی بیماری به دانشگاه علوم پزشکی از مهمترین اقدامات دامپزشکی در پیشگیری و مهار این بیماری عنوان کرد.

وی افزود: هزینه پیشگیری و مقابله با بیماری هاری در جمعیت دامی نشخوارکنندگان و سگ سانان با توجه به وارداتی بودن واکسن هاری بسیار گزاف بوده لیکن با توجه به وظیفه سازمانی در صیانت از سرمایه‌های دامی لازم است با بهره گیری از اعتبارات متناسب، اقدام حمایتی لازم بعمل آید.

۲۸ سپتامبر هر سال مصادف با سالروز درگذشت لوئی پاستور دانشمند شهیر فرانسوی و کاشف نخستین واکسن هاری است که به پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت این روز تحت عنوان روز جهانی هاری به ثبت رسیده است