به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه امروز سه شنبه جو استان به نسبت پایدار و آسمان صاف تا نیمه ابری است گفت: از امشب همراه با کاهش دما، افزایش ابر و وزش باد از غرب استان و رگبار پرکانده و رعد و برق آغاز می‌شود و بر این اساس اواخر وقت امشب تا عصر چهارشنبه انتظار رگبار و رعد و برق در بیشتر مناطق استان داریم.

فرجی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی برای این سامانه بارشی افزود: این بارش می‌تواند بصورت نقطه‌ای و محلی منجر به بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواب آب‌ها شود.

وی گفت: به این ترتیب از فردا شاهد روند کاهشی دمای هوا در استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین با بیان اینکه از عصر چهارشنبه این سامانه بارشی تضعیف و به تدریج از استان خارج می‌شود افزود: پنجشنبه و جمعه، جو استان پایدار و بارش قابل توجهی نخواهیم داشت، اما از عصر جمعه سامانه بارشی دیگری وارد مازندران می‌شود و موج دوم کاهش دما از شنبه اتفاق می‌افتد.

به گفته فرجی دریا هم از امشب مواج خواهد شد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

همچنین اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰ درجه سانتیگراد بود که رینه و بلده با ۱۰ درجه سانتیگراد و قراخیل قائمشهر و گلوگاه با ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران بودند.