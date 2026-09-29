شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه با میانگین ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۳۳، خیابان‌های زینبیه و انقلاب ۱۱۶، بزرگراه خرازی ۱۳۵، دانشگاه صنعتی ۱۲۶، رهنان ۱۳۰، کاوه ۱۴۳، محور شرق اصفهان ۱۱۷ و ولدان ۱۳۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه بهارستان غربی (ملک شهر) با عدد ۱۵۹، خیابان پروین اعتصامی ۱۵۵ و کردآباد ۱۵۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان استانداری با عدد ۸۳، پارک زمزم ۶۷، علوم‌پزشکی اصفهان ۶۹، رودکی و سپاهان‌شهر ۸۱، فرشادی ۹۵، فیض ۸۵، شهرک منتظری ۷۶ و میرزا طاهر ۸۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.