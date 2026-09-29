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مردم خراسان شمالی در دویست و دوازدهمین شب حضور خود، با سردادن شعارهای ضد استکباری، بر ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها و زیادهخواهیها تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه خراسان شمالی با حضور در میادین و خیابانهای استان، بر مواضع خود در حمایت از عزت و اقتدار ایران تأکید میکنند.
مردم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» پیام روشنی را به دشمنان مخابره کردند؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها تسلیم نخواهد شد.
حضور حماسی مردم همیشه در صحنه شیروان در دویست و دوازدهمین شب پیاپی در حمایت از نظام مقدس اسلامی
میدان امام خمینی اسفراین در دویست و دوازدهمین تجمعات مردمی، بار دیگر شاهد حضور شهروندانی بود
که با ایستادگی در میدان، بر دفاع از وطن و تداوم همبستگی ملی تأکید کردند.