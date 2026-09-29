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نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از اجرای پست برق شهرک صنعتی ورقه و خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت در این شهرک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری گفت: توسعه زیرساختهای انرژی نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری و رونق تولید در منطقه دارد و برای اجرای این طرح زیرساختی اعتباری افزون بر ۵۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است و پیشبینی میشود این پروژه در یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای صنعتی در منطقه، احداث این پست برق و خط انتقال را گامی مهم در مسیر جذب سرمایهگذاری، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در شهرستانهای هشترود و چاراویماق دانست و بر تداوم پیگیریها برای تکمیل طرحهای زیرساختی منطقه تأکید کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس هدف از اجرای این طرح را ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه شهرک صنعتی چاراویماق، کاهش افت ولتاژ در منطقه و تامین انرژی برق متقاضیان صنعتی منطقه عنوان کرد.
وی گفت: شهرک صنعتی چاراویماق ۵۰۰ هکتار وسعت خواهد داشت که در مرحله نخست آن، برنامهریزی برای احداث زیرساختهای آب، برق، گاز و راههای مواصلاتی در حدود ۱۰۰ هکتار انجام میگیرد.
فرامرز شهسواری ادامه داد: ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی چاراویماق ۳۰ مگاولت آمپر است. همچنین طول خط فوق توزیع طراحی شده برای ورود به شبکه این پست نیز حدود ۱۲ کیلومتر خواهد بود.