وزیر نفت با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در پایداری صنعت نفت، تصریح کرد: آتش‌نشانان از ارکان اصلی زنجیره تاب‌آوری این صنعت هستند و باید به بهبود جایگاه حرفه‌ای، توسعه توانمندی، ارتقای دانش، مهارت و آمادگی این نیروهای تخصصی توجه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام محسن پاک‌نژاد در زیر آمده است:

هفتم مهرماه «روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی» یادآور حماسه آتش‌نشانان پالایشگاه آبادان و تمامی شهدای گرانقدر صنعت نفت است، مردانی که در حساس‌ترین مقاطع تاریخ کشور، در خط مقدم حفاظت از تأسیسات و خدمت‌رسانی به میهن ایستادند و نام خود را برای همیشه در تاریخ پر افتخار این صنعت جاودانه ساختند.

صنعت نفت طی یک سال گذشته روزهایی دشوار را پشت سر گذاشته است. کارکنان این صنعت، در شرایطی که تأسیسات با تهدید مواجه بود و تعدادی از همکاران عزیزمان در حملات دشمن به شهادت رسیدند با مسئولیت‌پذیری، تعهد و تلاش شبانه‌روزی در صحنه ماندند و به رسالت خود در تأمین پایدار انرژی کشور ادامه دادند. این تجربه بار دیگر نشان داد که پایداری صنعت نفت بیش از هر چیز به توانمندی و آمادگی سرمایه انسانی آن وابسته است.

تجربه روزهای بحران، همبستگی میان «ایمنی» و «تاب‌آوری» را بیش از پیش آشکار کرد. تاب‌آوری از پیشگیری و کاهش ریسک آغاز و با هماهنگی، آمادگی و واکنش مؤثر در شرایط بحران استمرار می‌یابد و با بازگشت سریع و ایمن به شرایط پایدار تکمیل می‌شود. از این منظر، استقرار و تقویت نظام پیشگیری و مدیریت ریسک، آموزش و توانمندسازی کارکنان، توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین و ارتقای آمادگی عملیاتی ضرورتی راهبردی برای صنعت نفت است. در این میان، آتش‌نشانان به واسطه مسئولیت خطیرشان در مدیریت شرایط اضطراری از ارکان اصلی زنجیره تاب‌آوری به شمار می‌روند و از همین‌ رو، بهبود جایگاه حرفه‌ای، توسعه توانمندی، ارتقای دانش، مهارت و آمادگی این نیروهای تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد.

جایگاه راهبردی صنعت نفت در تأمین انرژی کشور، جغرافیای گسترده و پیچیدگی عملیاتی و مخاطرات ذاتی آن، استقرار و تقویت نظام مدیریت اچ‌اس‌ائی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده و این مهم مستلزم نهادینه شدن فرهنگ ایمنی به‌عنوان یک مسئولیت همگانی است. همه مدیران و کارکنان در هر جایگاه و سطح سازمانی، باید خود را بخشی مؤثر از زنجیره مدیریت ریسک بدانند و تصمیم‌ها و اقدام‌های روزمره خود را بر این اصل استوار سازند، چرا که هیچ دستاوردی ارزشمندتر از حفظ جان انسان، محیط زیست و صیانت از تأسیسات و سرمایه‌های ملی نیست.

در این روز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت نفت و شهدای آتش‌نشان، از تلاش‌های مسئولانه و فداکارانه کارکنان حوزه آتش‌نشانی و تمامی تلاشگران عرصه اچ‌اس‌ائی و نیز همراهی و صبوری خانواده‌های گرانقدر آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و توفیق و سربلندی همه این عزیزان را در مسیر خدمت به کشور، صیانت از سرمایه‌های ملی و استمرار تولید و تأمین انرژی کشور از خداوند متعال مسئلت دارم.»