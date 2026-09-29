به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرام اکبری با اشاره به حضور نمایندگان استان اصفهان در این رقابت‌ها گفت: در بخش پسران زیر ۱۷ سال، تیم تخت فولاد اصفهان و در رده بالای ۱۷ سال، تیم امین اسکیت اصفهان به نمایندگی از استان در مسابقات انتخابی تیم ملی حضور خواهند داشت.

وی افزود: در بخش دختران زیر ۱۷ سال، تیم شهید مرادی قهدریجان و در رده بالای ۱۷ سال، دو تیم شهید مرادی قهدریجان و سپاهان نوین اصفهان در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان ادامه داد: مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال در استان‌های یزد، البرز و مازندران برگزار خواهد شد و برترین ورزشکاران و تیم‌ها برای حضور در ترکیب تیم ملی انتخاب خواهند شد.

اکبری با اشاره به رویداد‌های بین‌المللی پیش‌رو گفت: مسابقات قهرمانی جهان اسکیت رولبال ۲۰۲۶ در ماه‌های آبان و آذر به میزبانی کشور هند برگزار خواهد شد و ورزشکاران حاضر در رقابت‌های انتخابی، برای کسب سهمیه حضور در این رویداد جهانی تلاش خواهند کرد.