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رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان، از حضور ۵ تیم از استان اصفهان در چهار رده سنی مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرام اکبری با اشاره به حضور نمایندگان استان اصفهان در این رقابتها گفت: در بخش پسران زیر ۱۷ سال، تیم تخت فولاد اصفهان و در رده بالای ۱۷ سال، تیم امین اسکیت اصفهان به نمایندگی از استان در مسابقات انتخابی تیم ملی حضور خواهند داشت.
وی افزود: در بخش دختران زیر ۱۷ سال، تیم شهید مرادی قهدریجان و در رده بالای ۱۷ سال، دو تیم شهید مرادی قهدریجان و سپاهان نوین اصفهان در این رقابتها شرکت میکنند.
رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان ادامه داد: مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال در استانهای یزد، البرز و مازندران برگزار خواهد شد و برترین ورزشکاران و تیمها برای حضور در ترکیب تیم ملی انتخاب خواهند شد.
اکبری با اشاره به رویدادهای بینالمللی پیشرو گفت: مسابقات قهرمانی جهان اسکیت رولبال ۲۰۲۶ در ماههای آبان و آذر به میزبانی کشور هند برگزار خواهد شد و ورزشکاران حاضر در رقابتهای انتخابی، برای کسب سهمیه حضور در این رویداد جهانی تلاش خواهند کرد.