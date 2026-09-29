به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار علی ندرخانی گفت: در ۶ ماهه سال ۱۴۰۵، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در مجموع ۷۰۱ کیلو و ۱۶۵ گرم انواع مواد مخدر کشف کردند که کشفیات مواد مخدر صنعتی و نیمه‌صنعتی نیز با رشد ۴۹ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: در این مدت ۵۹ قاچاقچی، یک‌هزار و ۳۸۹ خرده‌فروش و ۲۲۹ معتاد دستگیر و ۶۷ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان از انهدام ۱۰ باند مواد مخدر و اجرای ۲ هزار و ۳۲۵ طرح عملیاتی در استان خبر داد و گفت: تعداد عملیات‌های موفق پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز با افزایش ۱۱ درصدی به ۲ هزار و ۶۴۱ عملیات رسیده است.

سردار ندرخانی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند مشارکت و همراهی مردم و دستگاه‌های مسئول است و پلیس با جدیت به مأموریت خود در این حوزه ادامه خواهد داد.