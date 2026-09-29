به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در دیدار با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان اظهار داشت: در حوزه کشاورزی، تولید خرما، گندم و گوجه فرنگی خارج فصل از ظرفیت‌های مهم استان است و در بخش آبزی‌پروری نیز به ویژه در صنعت پرورش میگو، بوشهر قطب مهم کشور به حساب می‌آید.

استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این ظرفیت‌ها، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل زنجیره تولید و همچنین زنجیره ارزش در این بخش‌ها ضروری است.

زارع گفت: در حوزه آب و خاک نیز با توجه به خشکسالی‌های اخیر و محدودیت منابع آبی، مدیریت و استفاده بهینه آب یک ضرورت اساسی است. در همین راستا تکمیل سد‌های در حال احداث استان می‌تواند نقش مهمی در تامین و مدیریت منابع آب داشته باشد.

وی اضافه کرد: همچنین اجرای طرح نوین آبیاری و تحول کشاورزی نخلستان به ویژه در بخش‌های آب‌پخش و سعدآباد از طرح‌های مهم استان است که با اصلاح و بهینه‌سازی شیوه مصرف آب، علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در منابع آبی، زمینه افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید خرما را فراهم خواهد کرد. با توجه به نیاز کشاورزان، انتظار داریم با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، روند اجرای این طرح‌ها شتاب بگیرد.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم حمایت از توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح شبکه‌های توزیع آب به ویژه طرح نخلستان، خواستار حمایت بیشتر از جمله تامین اعتبار لازم برای تکمیل این طرح مهم شد.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حمایت‌های وزیر جهاد کشاورزی از صنعت پرورش میگو از طریق توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های شیلاتی و تامین برق مورد نیاز از مسیر وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور شد.

استاندار بوشهر بر لزوم حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به منظور ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد‌های تولید کنندگان نیز تأکید کرد.

وی همچنین خواستار پیگیری وزارت جهاد کشاورزی برای ساخت ایستگاه پست فوق توزیع برق با مشارکت وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، بهره‌برداران و منابع استانی جهت برقرسانی به شهرک شیلاتی پرورش میگوی رود شور واقع در شهرستان گناوه به عنوان نخستین شهرک خصوصی شیلاتی کشور شد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز با تقدیر و تشکر از پیگیری‌های استاندار بوشهر و مدیریت ارشد استان برای رفع مسائل و چالش‌های بخش کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان، قول مساعد داد توسط معاونت‌های تخصصی وزارتخانه برای تامین اعتبار و تسریع در اجرای طرح‌های استان پیگیری لازم صورت پذیرد.