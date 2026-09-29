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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان : دوره منطقهای توانمندسازی و مهارتافزایی تیمهای واکنش سریع خواهران با حضور ۱۰۰ نجاتگر از هفت استان کشور در اصفهان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محسن مؤمنی گفت: این دوره که با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و توانمندسازی نیروهای امدادی از پنجم مهر آغاز شده تا فردا به میزبانی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ادامه دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان افزود: در این دوره ب ۱۰۰ نفر از اعضای تیمهای واکنش سریع خواهران جمعیت هلالاحمر استانهای ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان حضور دارند.
وی با اشاره به نقش مهم تیمهای واکنش سریع در پاسخ به حوادث افزود: ارتقای مهارتهای تخصصی، افزایش آمادگی نیروها، تقویت هماهنگی تیمهای عملیاتی و انتقال تجربیات میان نجاتگران از مهمترین اهداف برگزاری این دوره منطقهای است.
مؤمنی ادامه داد: تیمهای واکنش سریع جمعیت هلالاحمر از نخستین ظرفیتهای عملیاتی در زمان وقوع حوادث به شمار میروند و برخورداری اعضای این تیمها از آمادگی جسمانی، مهارتهای تخصصی، توان تصمیمگیری و اقدام سریع، نقش مؤثری در کیفیت پاسخگویی به حوادث و کاهش آسیبهای ناشی از سوانح دارد.
به گفته وی برگزاری دورههای منطقهای و تخصصی، فرصتی برای افزایش سطح آمادگی و همافزایی میان نیروهای امدادی استانهای مختلف است و جمعیت هلالاحمر استان اصفهان نیز در راستای میزبانی شایسته و برگزاری مطلوب این دوره، تمام ظرفیتهای خود را به کار خواهد گرفت.