به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ساختمان اورژانس ۱۱۵ شهر امامزاده عبدالله از توابع شهرستان آمل که در دهه فجرسال ۱۴۰۴ به علت نداشتن آمبولانس وبرخی تجهیزات درمانی مورد نیاز با مخالفت جدی امام جمعه و اعضای شورای اسلامی این شهر از افتتاح آن جلوگیری شده بود، با وجود وعده‌های داده شده از سوی مسئولان شهرستانی و استانی برای تکمیل وتجهیز هرچه سریعتر آن، با گذشت بیش از ۸ ماه همچنان روی خط وعده‌ها وتکمیل نشدن آن باقی مانده است.

امام جمعه امامزاده عبدالله شهرستان آمل پنج‌شنبه۱۶ بهمن سال ۱۴۰۴ در حالی که برخی مسئولان شهرستانی برای افتتاح مرکز اورژانس

شهر امامزاده عبدالله حضور داشتند، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکزمازندران گفته بود، افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر امامزاده عبدالله که تنها مرکز فوریت‌های پزشکی و ۱۱۵ در شهر است و در لیست افتتاح طرح‌های دهه مبارک فجر در جدول برنامه‌های ستاد گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شهرستان نیز بود، به علت تکمیل شدن تجهیزات از افتتاح آن با نظر جمعی مسئولان شهرستانی و بخش جلوگیری شد.

حجت الاسلام حسین حسین زاده برسمنانی افزود: مهمترین و تجهیزات اولیه در یک مرکز اورژانس ۱۱۵ وجود آمبولانس و نیرو‌های امدادی وعملیاتی

آن است که اصلا دراین مرکز وجود نداشت.

امام جمعه شهر و بخش امامزاده عبدالله در گفت وگویی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با گلایه از بی توجهی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به این مطالبه به حق شهروندان بخش و شهر امامزاده عبدالله بیان کرد: انتظار بود با توجه به تکمیل نشدن تجهیزات مورد نیاز درمانی

و دیگر امکانات مورد نیاز در ساختمان اورژانس ۱۱۵ شهرامامزاده عبدالله، دراین مدت تکمیل وبه بهره برداری می‌رسید.

وی با بیان اینکه متاسفانه در این مدت در ساختمان پایگاه اورژانس به طور کامل بسته و این وضعیت باعث گلایه شهروندان این شهر شده و شهروندان در مراجعه مستمر به دفتر امام جمعه گلایه خود را اعلام می‌کنند.

اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به اختصاص یک دستگاه آمبولانس مجهز و ویژه برای ارائه خدمات اولیه به پایگاه اورژانس شهر امامزاده عبدالله قول داده بود و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز قول تامین برخی اقلام مورد نیاز برای تجهیز ساختمان اورژانس را داده بودند.

امام جمعه بخش امامزاده عبدالله آمل با بیان اینکه وجود بیش از ۵۰ هزار نفرجمعیت در شهر و بخش امامزاده عبدالله به طور شناور در طول سال، ضرورت راه اندازی هرچه سریعتر پایگاه اورژانس شهرامامزاده عبدالله را دوچندان می‌کند، گفت: علاوه بر این، ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ با توجه به موقعیت خاص این شهر و بخش به لحاظ وجود بزرگترین شهرک صنعتی و استقرار واحد‌های تولیدی مازندران در این بخش و وجود مسافران

و زائران آستان مقدس امامزاده عبدالله، بسیار ضروری و حیاتی است.

حجت الاسلام حسین زاده برسمنانی با اشاره به اینکه با توجه به عبورخودرو‌های سنگین از غرب مازندران به جاده هراز از کمربندی جنوبی شهرامامزاده عبدالله، حجم تصادف‌های رخ داده درطول هفته دراین مسیر زیاد است، گفت: متاسفانه فاصله نزدیکترین پایگاه اورژانس ۱۱۵ تا شهرامامزاده عبدالله و روستا‌های اطراف بیش از ۲۰ کیلومتر است و تاخیر در رسیدن تیم‌های امدادی اورژانس متاسفانه حتی به مرگ و تشدید شدن وضعیت مصدومان سوانح شده است.

وی درعین حال خواستار توجه جدی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به اختصاص فوری آمبولانس ودیگر ملزومات مورد نیاز برای

تجهیز وراه اندازی پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر امامزاده عبدالله شد.

امام جمعه بخش امامزاده عبداله با یادآوری این نکته که ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ این شهر با اهدای زمین توسط شهرداری امام‌زاده عبدالله و نیز کمک حدود یک میلیارد تومانی یکی از خیرین غیربومی به نام "‌نیما هوشمند " درسال ۱۴۰۱ شروع شده بود، افزود: همزمان با شروع ساخت

این پایگاه، مقرر شده بود که در مدت بیش از یکسال ساخته شود که متاسفانه، تاخیر بیش ازسه ساله همراه با افزایش هزینه‌ها در طولانی شدن زمان افتتاح آن تاثیر داشت.

حجت الاسلام حسین زاده برسمنانی اضافه کرد: از دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز انتظار می‌رفت با توجه به حضور متعهدانه خیرین

و مدیریت شهری که برای ساخت اورژانس این شهر پای کار آمده بودند، حداقل این دانشگاه در اختصاص به موقع آمبولانس و نیرو‌های امدادی وعملیاتی و تجهیزات مربوطه که مسئولیتمستقیم داشت، به موقع عمل می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموعه مدیریتی و اجرایی شهرستان نیز این انتظار هست که چه در دهه فجر یا هفته دولت و یا هر مناسبتی، طرح‌هایی که تکمیل شده‌اند و یا در شرف اتمام هستند افتتاح شود و در مقابل طرح‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند و یا فاقد کیفیت مناسب هستند در برنامه‌های افتتاح دهه فجر یا هفته دولت گنجانده نشوند.

وی یادآورشد: شان شهروندان امامزاده عبدالله بیشتر از اینهاست و کار‌های ماندگار و کیفی به مردم ارائه شود که منجر به رضایتمندی آنها شود، چرا که مردم اصل و اساس هستند.