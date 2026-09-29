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گروهی از پزشکان ارتش داوطلبانه ورایگان در حاشیه شهر کرمان خدمت جهادی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در حالیکه دسترسی به خدمات تخصصی در مناطق حاشیهنشین شهر گاهی با مشکل روبروست، نیروهای ارتش با تجهیز واحدهای سیار پزشکی، به قلب مناطق محروم حاشیه کرمان آمدند.
اردوی جهادی پزشکی ارتش، نه فقط اقدام درمانی، بلکه نمادی از حضور مقتدرانه و در عین حال مهربانِ نیروهای مسلح در کنار مردم در سختترین شرایط است.
ادامه این مأموریتهای غیررزمی و خدمت به سلامت عمومی، گام تازهای برای حمایت از قشرهای آسیبپذیر است.