مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: شرکت‌های تولیدکننده دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات دارویی، فرآورده‌های بیولوژیک، مخدر و الکل موظفند اطلاعات صادرات خود از محل ورود موقت را در سامانه تیتک ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر عبداللهی اصل، اظهارکرد: تولیدکنندگان این حوزه برای صادرات محصولات خود نیازی به دریافت مجوز جداگانه از سازمان غذا و دارو ندارند و می‌توانند صادرات را در چارچوب قوانین و مقررات تجاری کشور انجام دهند.

وی افزود: شرکت‌هایی که صادرات خود را از محل ورود موقت مواد اولیه انجام می‌دهند، موظفند اطلاعات صادرات انجام‌شده را در سامانه تیتک ثبت و اظهار کنند تا آمار و اطلاعات صادرات این حوزه به‌صورت دقیق تجمیع و ثبت شود.

عبداللهی‌اصل تأکید کرد: ثبت اطلاعات صادرات در سامانه تیتک هزینه‌ای برای شرکت‌ها ندارد و صرفاً با هدف تکمیل اطلاعات صادراتی و اجرای تکالیف قانونی انجام می‌شود.

به گفته وی ثبت و اظهار تمام کوتاژ‌های صادراتی ترخیص‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز در سامانه تیتک الزامی است.