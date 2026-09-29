به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته دفاع مقدس، طی مراسمی از جمعی از بسیجیان و ایثارگران شرکت صنعتی بهپاک بهشهر تجلیل شد؛ مراسمی که یادآور سال‌های حماسه، ایثار و جانفشانی مردانی بود که امنیت امروز کشور، مرهون فداکاری آنان است.

در این مراسم که با حضور کهنسال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران برگزار شد، وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: گرامیداشت شهدا تنها به برگزاری مراسم و یادبود محدود نمی‌شود، بلکه باید با شناخت سیره، رفتار و منش شهدا، این فرهنگ را در زندگی و جامعه جاری کنیم.

کهنسال با اشاره به ایثارگری رزمندگان و جانبازان افزود: امروز در امنیت و آرامش نشسته‌ایم و این امنیت را مدیون عزیزانی هستیم که در روز‌های سخت، از جان و حتی اعضای بدن خود گذشتند تا ایران اسلامی سربلند بماند.

وی گفت: اعتقاد من این است که مسائل و دغدغه‌های جامعه ایثارگری باید در فضایی صمیمی و با گفت‌و‌گو مطرح شود و نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات ایثارگران مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تجربه و نگاه آنان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها راهگشا باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، دفاع مقدس را جلوه‌ای از غیرت و مقاومت ملت ایران دانست و تصریح کرد: دفاع مقدس زمانی مقدس شد که مردم برای دفاع از میهن، تمام توان و غیرت خود را به میدان آوردند و در برابر قدرت‌های بزرگ و توطئه‌های دشمن ایستادگی کردند.

کهنسال با تأکید بر نقش جامعه ایثارگری در حفظ ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس اظهار داشت: همان روحیه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی مردم را در برابر دنیا متحد کرد، امروز نیز می‌تواند زمینه‌ساز حفظ انسجام، عزت و اقتدار جامعه باشد.

وی همچنین بر ضرورت توجه عملی به حقوق جامعه ایثارگری تأکید کرد و گفت: اجرای قوانین مرتبط با ایثارگران باید در میدان عمل دیده شود و دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه ایثارگرانه و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای رفع دغدغه‌های این جامعه تلاش کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران خاطرنشان کرد: جامعه ایثارگری باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور فعال و عملیاتی داشته باشد؛ چرا که این قشر در سخت‌ترین روز‌های کشور، شایستگی و توانمندی خود را در میدان اثبات کرده‌اند.

وی با اشاره به روحیه ایثار و مقاومت در میان رزمندگان و ایثارگران گفت: اگر جنگ و دفاع را به ما واگذار می‌کردند، با همان و غیرتی که در دوران دفاع مقدس داشتیم، به‌راحتی از پس آن برمی‌آمدیم؛ اما امروز با وجود دغدغه‌ها و مسائل متعدد جامعه ایثارگری، آن‌گونه که باید به مطالبات این قشر توجه نمی‌شود.

کهنسال افزود: جامعه ایثارگری همان مردمی هستند که در روز‌های سخت کشور، بدون چشم‌داشت در میدان حاضر شدند و امروز نیز انتظار دارند مسائل و دغدغه‌هایشان شنیده و برای رفع آنها اقدام عملی شود.

وی گفت: جلسات پرسش و پاسخ باید فرصتی واقعی برای شنیدن حرف‌ها، انتقادات و پیشنهاد‌های ایثارگران باشد و مسئولان نیز باید از این نظرات برای اصلاح امور و تصمیم‌گیری بهتر استفاده کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران تأکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت زمانی زنده می‌ماند که علاوه بر گرامیداشت یاد شهدا، در عمل نیز به خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و جامعه ایثارگری توجه شود.

در پایان این مراسم، از جمعی از بسیجیان و ایثارگران شرکت صنعتی بهپاک بهشهر به پاس حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تجلیل شد.