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کشت پاییزه گندم و جو در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به کشت محصولات زراعی در ۱۶۶ هزار هکتار اراضی استان گفت: از این سطح ۶۰ هزار هکتار به کشتهای پاییزه، بهویژه گندم و جو آبی و دیم، اختصاص یافته است.
سعیدی افزود: این عملیات با استقرار کامل ناوگان مکانیزه و با هماهنگی مطلوب با شرکت پخش فرآوردههای نفتی جهت تأمین سوخت مورد نیاز، آغاز شده است.
به گفته وی در سال زراعی جاری، عملیات کاشت با بهرهگیری از توان ۱۱ هزار دستگاه تراکتور و ۸۰۰ دستگاه کارنده پیشرفته از جمله ادوات کشت مستقیم، خطیکارها و کمبیناتها با هدف افزایش دقت در عمق و تراکم کاشت و نهایتاً رشد پتانسیل عملکرد انجام میشود.