به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز با هدف تبیین جایگاه نماز در اندیشه و سیره امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و بررسی راهکار‌های گسترش فرهنگ اقامه نماز در جامعه برگزار خواهد شد.

در این رویداد، مسئولان، کارشناسان، فعالان حوزه نماز و جمعی از صاحب‌نظران فرهنگی و مذهبی حضور خواهند داشت و موضوعات مرتبط با ترویج و توسعه فرهنگ نماز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز پنجشنبه، نهم مهرماه در سالن قدس آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.