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سیوسومین اجلاس سراسری نماز با موضوع «اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید آیتالله سید علی خامنهای»، پنجشنبه نهم مهرماه در مشهد مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیوسومین اجلاس سراسری نماز با هدف تبیین جایگاه نماز در اندیشه و سیره امام شهید آیتالله سید علی خامنهای و بررسی راهکارهای گسترش فرهنگ اقامه نماز در جامعه برگزار خواهد شد.
در این رویداد، مسئولان، کارشناسان، فعالان حوزه نماز و جمعی از صاحبنظران فرهنگی و مذهبی حضور خواهند داشت و موضوعات مرتبط با ترویج و توسعه فرهنگ نماز مورد بررسی قرار میگیرد.
سیوسومین اجلاس سراسری نماز پنجشنبه، نهم مهرماه در سالن قدس آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.