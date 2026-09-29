رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کامیاران از اجرای گشت بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها، از ۵ واحد صنفی بازدید شد و هیچ‌گونه تخلف صنفی مشاهده و گزارش نشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمدی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کامیاران، از اجرای گشت بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی در سطح این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در جریان این گشت بازرسی، ۵ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفت و نحوه فعالیت، عرضه کالا و ارائه خدمات آنها از نظر رعایت ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کامیاران افزود: در این بازرسی‌ها، هیچ‌گونه تخلف صنفی مشاهده و گزارش نشد و واحد‌های مورد بازرسی در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشتند.

محمدی با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت بر بازار تصریح کرد: گشت‌های بازرسی و نظارت با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از نظم بازار به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات از سوی واحد‌های صنفی و همکاری فعالان بازار با دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد.