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رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کامیاران از اجرای گشت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این بازرسیها، از ۵ واحد صنفی بازدید شد و هیچگونه تخلف صنفی مشاهده و گزارش نشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمدی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کامیاران، از اجرای گشت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: در جریان این گشت بازرسی، ۵ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفت و نحوه فعالیت، عرضه کالا و ارائه خدمات آنها از نظر رعایت ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کامیاران افزود: در این بازرسیها، هیچگونه تخلف صنفی مشاهده و گزارش نشد و واحدهای مورد بازرسی در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشتند.
محمدی با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت بر بازار تصریح کرد: گشتهای بازرسی و نظارت با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و صیانت از نظم بازار بهصورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.
وی همچنین بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات از سوی واحدهای صنفی و همکاری فعالان بازار با دستگاههای نظارتی تأکید کرد.