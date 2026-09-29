به مناسبت هفته دفاع مقدس ۸ طرح اقتصاد مقاومتی با بیش از ۲۱ میلیاردریال هزینه در بویین میاندشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت در آیین بهره برداری ازبرخی از این طرح‌ها با بیان اینکه با اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال ۷ نفر فراهم شده است گفت: بسیج سازندگی در اجرای اقتصاد مقاومتی وکمک به معیشت مردم تسهیلاتی در عرصه‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و جهادروشنایی یا همان نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس پرداخت می‌کند.

سرهنگ محسن اصلانی افزود: تا کنون ۸۵ نیروگاه خورشیدی خانگی با حمایت بسیج سازندگی ودستگاه‌های مربوطه راه اندازی شده است ودراین زمینه برای راه اندازی هرنیروگاه ۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.

مجتبی یادگاری مدیر امور برق بویین میاندشت نیزگفت:هرنیروگاه ۵ کیلو واتی خانگی روزانه ۳۰ کیلو وات ساعت برق تولید می‌کند و درآمد ماهانه آن برای خانواده بیش از ۷۰ میلیون ریال است.