معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف «۱۴ مگاپروژه ۲» و بازگشت موفق ۱۰۰ مگاوات ظرفیت آسیب‌دیده به شبکه؛ و نیروگاه‌های تولید پراکنده، به عنوان پیشران مردمی‌سازی صنعت برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی رجبی مشهدی با تشریح عملکرد نیمه نخست سال جاری در حوزه تولید نیروگاه‌های پراکنده، از عبور موفقیت‌آمیز این نیروگاه‌ها از اهداف تعیین‌شده خبر داد و گفت: «در شرایطی که شبکه برق با محدودیت‌های متعددی رو‌به‌رو بود، حداکثر تولید غیرهمزمان نیروگاه‌های مقیاس کوچک در اوج بار تابستان به هزار و ۷۲۲ مگاوات رسید؛ رقمی که با وجود آسیب‌دیدگی حدود ۱۰۰ مگاوات از ظرفیت این نیروگاه‌ها در مناطق بحرانی، نه تنها افت نکرد، بلکه از هدف‌گذاری هزار و ۶۳۵ مگاواتی ابلاغ‌شده نیز فراتر رفت.

معاون وزیر نیرو با اشاره به توسعه زیرساخت‌های تولید پراکنده تأکید کرد: «طی نیمه نخست امسال، ۱۳۳ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی مقیاس کوچک به مدار آمد که این میزان معادل ۶۶ درصد از هدف‌گذاری کل سال در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت است.

وی افزود: «نکته حائز اهمیت در عملکرد اخیر، حفظ و بازیابی حداکثری ظرفیت‌های موجود بود؛ به‌طوری که با هماهنگی‌های فشرده، بخش عمده‌ای از ۱۰۰ مگاوات ظرفیت آسیب‌دیده ناشی از حوادث اخیر، مجدداً احیا و به مدار تولید بازگشت که این خود گواهی بر تاب‌آوری و آمادگی بالای این واحدهاست.»

پایان دوران فروش انحصاری؛ حرکت به سمت «بورس انرژی»

رجبی مشهدی یکی از محور‌های تحول‌آفرین در سیاست‌های جدید وزارت نیرو را، تغییر سازوکار مالی این نیروگاه‌ها بیان کرد و گفت: «رویکرد ما، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی است. اکنون با فراهم‌سازی امکان عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه، الگوی سنتی فروش برق در حال دگرگونی است.»

وی با تأکید بر اینکه استقبال سرمایه‌گذاران از بازار‌های رقابتی، جریان نقدی نیروگاه‌ها را بهبود بخشیده است، خاطرنشان کرد: «این حرکت به سمت بازار‌های متنوع و شفاف، وابستگی نیروگاه‌های مقیاس کوچک به منابع دولتی را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت را دوچندان کرده است. ما در حال حرکت به سمتی هستیم که نیروگاه‌دار، به‌جای انتظار برای مطالبات دولتی، مستقیماً از رقابت در بازار سود خود را کسب کند؛ این یعنی اقتصادی کردنِ تولید برق و پایداری شبکه با تکیه بر سازوکار‌های مدرن بازار.»

وی گفت: تحقق کامل اهداف «۱۴ مگاپروژه ۲» در این حوزه نشان می‌دهد که نیروگاه‌های مقیاس کوچک، اکنون به یکی از ستون‌های اصلی پایداری شبکه در ایام اوج بار تبدیل شده‌اند و توسعه آنها در کنار افزایش تقاضا در بورس انرژی، یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو برای آینده صنعت برق کشور است.