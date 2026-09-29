به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری رامسر در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش شهرستان بر ضرورت هماهنگی و بسیج ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب مسابقات تور ملی والیبال ساحلی تأکید کرد.

کمیل شعبانیان با اشاره به اهمیت میزبانی رامسر از مسابقات ملی والیبال ساحلی افزود: برگزاری این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی شهرستان رامسر است و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های شهرستان، زمینه برگزاری مطلوب و شایسته این مسابقات فراهم شود.

وی با اشاره به برگزاری این مسابقات از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه در مجموعه پارک آبی شهرستان و با حضور حدود ۴۰ تیم، اذعان داشت: آمادگی هیأت والیبال و اداره ورزش و جوانان در این زمینه قابل توجه است، اما برگزاری موفق این رویداد نیازمند همراهی و پشتیبانی مجموعه شهرستان و هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های اجرایی است.