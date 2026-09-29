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معاون بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد آلاله معاون بانک کشاورزی خوزستان گفت: سال گذشته یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان پرداخت شد و امسال نیز تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان پرداخت شده است و این روند ادامه دارد.
او افزود: برنامههای سال زراعی جدید شامل افزایش تعداد محصولات زیرپوشش بیمه فراگیر است؛ در سه سال گذشته تنها گندم مشمول بود، اما امسال جو، کلزا، نخود و چغندرقند نیز به این پوشش افزوده میشوند و بیمهنامههای ارتقایی در کنار بیمهنامههای پایه ایجاد خواهد شد.
معاون بانک کشاورزی خوزستان با تأکید بر دقت در ثبت اطلاعات گفت: از همه بهرهبرداران درخواست میشود اطلاعات خود را دقیق در سامانه پهنهبندی جهاد کشاورزی وارد کنند تا در فرایند بیمهگری دچار مشکل نشوند.
او ادامه داد: با توجه به پیشبینیهای مربوط به پدیده النینو و تغییر اقلیم و تجربه خسارات ناشی از تگرگ در ابتدای فصل، لازم است کشاورزان حتی برای محصولات غیرمشمول بیمه فراگیر نیز نسبت به بیمه اقدام کنند تا در صورت بروز حادثه، امکان کاهش آلام آنان فراهم شود.