به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۲۴ هزار واحد واکسن هاری پارسال و حدود ۱۲ هزار واحد در شش‌ماهه نخست امسال برای افراد در معرض خطر در استان تزریق شده است.

یحیی میرزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و کنترل هاری در هرمزگان افزود: هاری یک بیماری قابل پیشگیری است و با افزایش آگاهی عمومی، آموزش، کنترل و واکسیناسیون حیوانات و همچنین دسترسی سریع و به‌موقع افراد در معرض خطر به خدمات پیشگیری پس از مواجهه، می‌توان از بروز موارد بیماری و مرگ ناشی از هاری جلوگیری کرد.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی هاری، «قوی‌تر با هم» گفت: تحقق هدف جهانی به صفر رساندن مرگ انسان ناشی از هاری منتقله از گزش سگ تا سال ۲۰۳۰، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان حوزه سلامت، دامپزشکی، شهرداری‌ها، دستگاه‌های مرتبط و مشارکت مردم است.

میرزاده افزود: افرادی که دچار گزش یا هرگونه مواجهه مشکوک با حیوانات می‌شوند، باید بدون تأخیر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند تا اقدامات پیشگیری پس از مواجهه، متناسب با شرایط فرد، در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

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وی همچنین بر اهمیت آموزش جامعه، به‌ویژه در زمینه نحوه برخورد با حیوانات و اقدامات فوری پس از گزش، تأکید کرد و افزود: شست‌وشوی فوری و صحیح محل گزش و مراجعه سریع به مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی، از اقدامات مهم در پیشگیری از ابتلا به هاری است.

سالاری