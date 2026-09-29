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شبکه رادیویی فرهنگ سهشنبه هفتم مهرماه با پخش ویژهبرنامههای «ققنوس» و «سفره خورشید»، به استقبال بزرگداشت شمس تبریزی، روز آتشنشانی و روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «ققنوس» ساعت ۱۵ با محوریت بزرگداشت شمس تبریزی، ابعاد زندگی و اندیشههای این عارف بزرگ را واکاوی میکند.
در این برنامه دکتر مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی، درباره آخرین وضعیت بازگشایی آرامگاه شمس تبریزی در خوی توضیح میدهد و دکتر نجیبه هنرور، استادیار ادبیات فارسی، آموزههای فردی و اجتماعی این عارف را برای نسل امروز تبیین میکند.
پخش بخشهای نمایشی، تحلیل ابعاد شخصیتی توسط حمیرا فراتی و معرفی کتاب صوتی «مقالات شمس» از دیگر بخشهای این برنامه به تهیهکنندگی و نویسندگی معصومه علوینکو است.
همچنین برنامه صبحگاهی «سفره خورشید» از ساعت ۶:۳۰ تا ۸ صبح، با رویکرد «فداکاری و ایثار»، میزبان قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران است تا جلوههای ایثار در خدمترسانی را بررسی کند.
در این برنامه ضمن تعامل با مخاطبان با طرح پرسش «فداکارترین فردی که میشناسید چه کسی است؟»، بخشهای روانشناسی با حضور دکتر علیرضا چراغی، آموزههای سبک زندگی با دکتر شریفزاده، نمایش رادیویی «ننه خورشید» و گزارشهای میدانی پخش میشود. تهیهکنندگی این برنامه را سیدهادی موسوینژاد و نویسندگی آن را عادله گلستانی بر عهده دارند.