۲۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه ملنتی جیرفت اختصاص یافت
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان از برگزاری پنج جلسه ستاد مدیریت بحران در سطح استان و اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و لایروبی رودخانه ملنتی جیرفت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان از برگزاری پنج جلسه ستاد مدیریت بحران در سطح استان و اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و لایروبی رودخانه ملنتی جیرفت خبر داد و بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی از سوی مردم تأکید کرد.
غلامرضا نژادخالقی در گفتوگویی با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش آمادگی استان در برابر مخاطرات جوی گفت: در جنوب استان، حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر رودخانهها توسط آب منطقهای در حال لایروبی است و در حدود ۳۰ کیلومتر دیگر نیز شهرداریها و دهیاریها عملیات لایروبی و اقدامات پیشگیرانه را انجام میدهند.
در حال حاضر هشدار سطح زرد برای جنوب، جنوبغرب و بخشی از مناطق مرکزی استان صادر شده است و از مردم درخواست میکنیم توصیهها و هشدارهای اعلامشده را جدی بگیرند.