مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: ادای احترام به شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، این است که مدرسه ایرانی را به کانون علم، اخلاق، هویت، خلاقیت و امید تبدیل کنیم تا از میان همین نیمکت‌ها نسلی برای فتح قله‌های علم و پیشرفت تربیت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا پناهی روا در یادواره شهدای معلم و دانش‌آموز، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس تأکید کرد و گفت : آغاز سال تحصیلی و نواخته شدن زنگ مدارس، در کنار شادی بازگشایی، یادآور کلاس‌هایی است که جای خالی دانش‌آموزان شهید را در خود دارند.

اجرای طرح «مهر شهدایی» در مدارس

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ، از اجرای برنامه‌هایی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس خبر داد و گفت: دبیرخانه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش می‌کند با همکاری معاونت‌های مختلف، برنامه‌های این حوزه را در کلاس‌های درس نهادینه کند.

پناهی‌روا با اشاره به برنامه‌های آغاز سال تحصیلی امسال افزود: مهرماه امسال با یاد و نام شهدا و با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آغاز شد و در همین راستا، طرح همراهی با فرزندان شهدای کشور با همکاری مسئولان کشوری و لشکری و با شعار «مهر شهدایی» در سراسر کشور اجرا شد.

وی گفت : این حرکت نشان داد که فرزندان شهدا هرگز تنها نیستند و نظام تعلیم و تربیت با رویکردی پدرانه و متعهدانه در کنار این عزیزان ایستاده است.

۳۶ هزار دانش‌آموز و ۵ هزار معلم شهید

پناهی روا با اشاره به نقش جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی در دفاع از کشور گفت : در دوران هشت سال دفاع مقدس، ۳۶ هزار دانش‌آموز و پنج هزار معلم به شهادت رسیدند و این آمار نشان‌دهنده نقش برجسته فرهنگیان و دانش‌آموزان در دفاع از ایران اسلامی است.

وی با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، رهبر شهید (ره)، شهدا و ایثارگران افزود : شهیدان جان خود را برای دفاع از خاک میهن، عزت و اقتدار ملت و حفظ هویت این سرزمین فدا کردند و تکریم آنان، بخشی از مسئولیت فرهنگی و تربیتی نظام تعلیم و تربیت است.

آینده کشور در کلاس‌های درس ساخته می‌شود

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش مدرسه در ساخت آینده کشور گفت : آینده متعلق به نسلی است که امروز در مدارس تربیت می‌شود و تمدن نوین اسلامی نیز در کلاس‌های درس، با دستان معلمان و همت دانش‌آموزان ساخته خواهد شد.

پناهی‌روا افزود : هر یک از ما می‌توانیم متناسب با همت، ظرفیت و مسئولیتی که بر عهده داریم، در تحقق آینده کشور نقش‌آفرینی کنیم.