فوتبال لیگ ملت‌های اروپا، برتری پرگل ایتالیا مقابل ترکیه

فوتبال لیگ ملت‌های اروپا، برتری پرگل ایتالیا مقابل ترکیه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایتالیا در دومین هفته لیگ ملت‌های اروپا از گروه یک، در بورسا با نتیجه ۴ بر یک ترکیه را شکست داد و نخستین پیروزی خود در این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد.

تیم ملی فوتبال ایتالیا آغازی طوفانی داشت و در همان نیمه نخست سه بار دروازه میزبان را باز کرد. الساندرو باستونی در دقیقه ۹، داویده فراتزی در دقیقه ۲۲ و مایکل کایوده در دقیقه ۲۷ گلزنی کردند تا آتزوری با برتری ۳ بر صفر به رختکن برود.

ترکیه در آغاز نیمه دوم و در دقیقه ۴۷ با گل باریش آلپر ییلماز یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما تنها سه دقیقه بعد فرانچسکو پیو اسپوزیتو گل چهارم ایتالیا را به ثمر رساند و امید‌های میزبان برای بازگشت را از بین برد.

در دیگر بازی گروه یک فرانسه با تک گل اولیسه از سد بلژیک گذشت.

ترکیه پیش از این بازی نیز یک بر صفر مقابل فرانسه شکست خورده بود و ایتالیا در دیدار نخست خود با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب بلژیک شده بود.

در جدول گروه یک، تیم ملی فرانسه با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های ایتالیا و بلژیک با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و ترکیه بدون امتیاز در رده چهارم قرار دارد.