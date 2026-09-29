به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نیکان شیروانی، نماینده تنیس روی میز کشورمان در دومین روز رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس، در بخش انفرادی زیر ۱۳ سال پسران به عنوان نایب‌قهرمانی رسید.

شیروانی پس از صعود از مرحله گروهی، در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل مورادی بریدزه از گرجستان قرار گرفت و با پیروزی ۳ بر صفر راهی جمع هشت بازیکن برتر شد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی امیر شیریف از ازبکستان را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو برداشت.

نماینده ایران در نیمه‌نهایی برابر لوچینبک عبدالخالیلوف از ازبکستان به میدان رفت و با برتری ۳ بر یک، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

نوجوان کشورمان در مرحله نهایی به مصاف خوسن اسکندروف از ازبکستان رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب حریف خود شد تا با کسب عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره زیر ۱۳ سال به کار خود در این بخش پایان دهد.

رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس ۵ تا ۸ مهر در گرجستان برگزار می‌شود.