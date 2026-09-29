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خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی به سرکردگی آمریکا از پایگاه هوایی حَریر در اربیل عراق آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بغداد اعلام کرد این روند تا ۳۰ سپتامبر به پایان میرسد.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت خروج نیروها از حریر طبق توافق بغداد و واشنگتن انجام میشود و تا پایان سپتامبر، هیچ سرباز خارجی در عراق باقی نخواهد ماند.
این اقدام یک روز پس از اعلام خروج آخرین نظامی آمریکایی از کمپ ویکتوریا در نزدیکی فرودگاه بغداد انجام شده است. مقامات عراقی اعلام کردهاند پس از پایان مأموریت ائتلاف، مراسمی در بغداد برگزار و اول اکتبر نیز کنفرانسی برای اعلام تکمیل این روند و احیای کامل حاکمیت عراق برگزار خواهد شد.