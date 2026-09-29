به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی برای دو روز آینده در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیش بینی کرده است.

با تشدید فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز تا پایان روز چهارشنبه برای مناطقی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان هشدار نارنجی صادر شده است.

جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر و خسارت به محصولات کشاورزی در این مناطق دور از انتظار نیست.

در پنج روز آینده به ویژه در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

در این مدت در غرب، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود.