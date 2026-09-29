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وزیر امور خارجه کشورمان با رد ادعاهای برخی رسانههای خارجی درباره انعطاف ایران در برابر آمریکا و در موضوع هستهای، تاکید کرد: این ادعاها اصلا صحت ندارد و من به شدت تکذیب میکنم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ سیدعباس عراقچی پیش از ترک نیویورک در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: بنده با قاطعیت عرض میکنم که هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده و شروط ما برای بازگشایی تنگه و نیز درباره سایر مسائل هم موضع ما مشخص است. هیچ انعطافی در حال حاضر صورت نگرفته و اصلاً بحثی دیگری غیر از طرح ما مطرح نشده است.
وزیر امور خارجه افزود: بحث ما روشن و فقط موضوع تنگه هرمز مطرح است و باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق یک مجموعه شرایطی است که ما به طرفهای مقابل اعلام کردهایم. من خواهش میکنم که به این گمانه زنیها یا فضاسازیهای عمدی که بعضی از رسانههای خارجی انجام میدهند توجه نشود.
عراقچی با اشاره به دیدار جدیدش با یکی از واسطههای قطری در نیویورک گفت: در این دیدار بحثهای لازم صورت گرفت و امیدواریم تا روز سه شنبه پاسخ آمریکا را از طریق آنها دریافت کنیم.
طرح ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق واسطه به آمریکاییها منتقل شد و بهرغم حرفهایی که رئیس جمهور آمریکا زد ولی من اعلام کردم که منتظر پاسخ رسمی آمریکا از طریق واسطهها هستیم.
وی افزود:روز دوشنبه به وقت نیویورک یکی از واسطههای قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثهایی را انجام دادیم، روی ایدههایی صحبت شد و اینکه چگونه میشود برای تحقق شروط ایران راه گشایی کرد و چگونه این شروط را عملی کرد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: آنها هم ایدههایی داشتند، بحثی رو داشتیم که باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از این به ما منتقل میشود.
عراقچی اضافه کرد: امیدوار هستم تا فردا این کار انجام شود.
وی تصریح کرد: برای دریافت پاسخ آمریکاییها در نیویورک نمیماند و تا چند ساعت بعد از این مصاحبه به سمت تهران پرواز خواهد داشت و قطریها هر موقع که پاسخی داشته باشند خودشان میدانند که چگونه میتوانند آن را به دست ما برسانند.
عراقچی گفت: این رویه از قبل هم بوده است و این ارتباطات و پیامهایی که میانجیگران قطری و پاکستانی رد و بدل میکردند، همیشه جریان داشته است و الان هم با توجه به طرحی که ایران ارائه داده، شکل جدیتری به خودش گرفته است و اگر پاسخی وجود داشته باشد، به هر حال قطریها آن را به ما خواهند رساند و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری خواهد شد.
وی در این مصاحبه که سی دقیقه بامداد سه شنبه به وقت تهران انجام شده تاکید کرد: در هر حال من تا چند ساعت دیگر نیویورک را ترک میکنم.