مهسا بهشتی، دومین دختر وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، در دسته ۸۶ کیلوگرم با مجموع ۲۵۹ کیلوگرم به نشان برنز دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهسا بهشتی نماینده وزنه‌برداری بانوان ایران در دسته ۸۶ کیلوگرم بازی های آسیایی ناگویا، امروز به روی تخته رفت.

وی در رقابت با آلینا ماروشچاک از بحرین، آنامجن رستمووا از ترکمنستان، بولورتویا لخاگواجاو از مغولستان، واکانا ناگاشیما از ژاپن، یان وو از چین، آیگانیم ژانبولات از قزاقستان، و هسو جئون از کره جنوبی، در حرکت یکضرب وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی را مهار کرد و در رده چهارم قرار گرفت.

در حرکت دوضرب، بهشتی با وزنه ۱۴۰ کیلوگرم شروع کرد که موفق به مهار آن نشد. در حرکت دوم وزنه ۱۴۶ کیلوگرمی را مهار کرد تا با همین وزنه مدال برنز را به دست بیاورد. رقیب او از ترکمنستان نتوانست وزنه آخرش را مهار کند و بهشتی با یک حرکت کمتر و مجموع ۲۵۹ کیلوگرم، موفق به کسب مدال برنز شد.

یکضرب؛