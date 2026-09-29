ورزشکاران ایران در روز دهم بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویای ژاپن، با حریفان به رقابت می‌پردازند.

ناگویا ۲۰۲۶، بریمانلو طلایی شد/ سه نشان برنز در بوکس، وزنه برداری و کوراش

ناگویا ۲۰۲۶، بریمانلو طلایی شد/ سه نشان برنز در بوکس، وزنه برداری و کوراش

در روز دهم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (سه‌شنبه - ۷ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های تیراندازی با کمان، کوراش، والیبال ساحلی، پدل، تیراندازی تراپ، قایقرانی بادبانی، بوکس، والیبال، واترپلو، تنیس، وزنه‌برداری، شیرجه و دوومیدانی با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.



بریمانلو در کوراش طلایی شد

در رقابت های کوراش و در وزن ۶۶- کیلوگرم، مجید وحید بریمانلو در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مقابل اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان به برتری رسید سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) از سد رحیم‌الله نجمی از افغانستان گذشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. او در این مرحله «کوباییچ ایبک» از قرقیزستان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. او در فینال «بوبوکولانوف» از تاجیکستان را شکست داد و قهرمان شد.

امیر اسماعیلی در بوکس نشان برنز گرفت

امیر اسماعیلی نماینده وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم بوکس مردان، در نیمه نهایی برابر جهانگیر زوکیروف از ازبکستان ناک اوت شد و به مدال برنز بسنده کرد.



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برمکی به برنز کوراش بازی‌های آسیایی رسید اسماعیلی توانست پس از ۱۲ سال اولین مدال بوکس را کسب کرد. آخرین بار در اینچئون ۲۰۱۴، روزبهانی برنز و مظاهری و دلاوری نقره گرفته بودند.

در ادامه روز سوم و پایانی رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا که از صبح امروز (سه‌شنبه) در مجموعه ورزشی هنر‌های رزمی آیچی آغاز شده است، فاطمه برمکی با شکست در دیدار نیمه‌نهایی به مدال برنز رسید.

فاطمه برمکی در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم به مصاف شی لیو لی‌لینگ از چین تایپه رفت و با شکست ۵ بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) از راهیابی به دیدار نهایی بازماند و به مدال برنز دست یافت.

برمکی برای حضور در دیدار نیمه‌نهایی، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل یاچونگ یان، دیگر نماینده چین تایپه را شکست داد.



صعود تیم ملی واترپلو ایران به نیمه نهایی با شکست هنگ کنگ



تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه دو ۱۹ - ۸ تیم سنگاپور و ۱۵ - ۱۱ تیم کره جنوبی را شکست داد و ۸ - ۱۲ مغلوب چین شد و با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی یک چهارم نهایی شد. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف ژاپن می رود.







سام واژیر در شیرجه سه متر فینالیست شد، مقدسی کنار رفت

سام واژیر در مرحله مقدماتی شیرجه سه‌متر مردان با کسب ۳۴۳.۳۰ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت و به فینال این ماده راه یافت. محمد مقدسی دیگر نماینده ایران در این رقابت، با ثبت ۲۳۸.۸۵ امتیاز در رده شانزدهم ایستاد و از صعود به فینال بازماند.

مهسا بهشتی در وزنه برداری به برنز رسید

مهسا بهشتی دومین دختر وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی صبح امروز به روی تخته رفت.

رقیبان او در این دسته آلینا ماروشچاک از بحرین، آنامجن رستمووا از ترکمنستان، بولورتویا لخاگواجاو از مغولستان، واکانا ناگاشیما از ژاپن، یان وو از چین، آیگانیم ژانبولات از قزاقستان، و هسو جئون از کره جنوبی بودند.

بهشتی در حرکت یکضرب موفق شد وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی را مهار کند تا در این حرکت در رده چهارم قرار بگیرد و کمی کارش برای دوضرب و مجموع سخت شود.

با شروع حرکت دوضرب، بهشتی با وزنه ۱۴۰ کیلوگرم شروع کرد که موفق به مهار آن نشد.

در حرکت دوم وزنه ۱۴۶ کیلوگرمی را مهار کرد تا با همین وزنه مدال برنز را به دست بیاورد. رقیب او از ترکمنستان نتوانست وزنه آخرش را مهار کند و بهشتی با یک حرکت کمتر، موفق به کسب مدال برنز شد.

شکست تیم ملی اسکواش بانوان در بخش تیمی

تیم ملی اسکواش بانوان کشورمان در بخش تیمی برابر تیم ملی هند تن به شکست داد.

رقابت‌های اسکواش بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا در سالن کینجو فوتو که داری ۷ کورت شیشه‌ای می‌باشد برگزار که ساعت ۱۰ صبح امروز به وقت محلی تیم ملی ایران و هند در بخش تیمی زنان به مصاف هم رفتند.

تیم ملی بانوان کشورمان با ترکیب فرشته اقتداری، نجمه بوشهری زاده و نرگس سلطانی در این میدان حاضر شده بود که در مسابقه اول نرگس سلطانی بعد از باخت ۱۱ بر ۵ گیم اول در گیم دوم در حالیکه ۳بر۰ عقب بود به دلیل آسیب دیدگی نتوانست ادامه دهد و برابرکانا تانوی بازنده شد.

فرشته اقتداری دومین نماینده بانوان کشورمان برابر آناهات سینگ قرار گرفت که گیم اول را ۱۱بر۵ گیم دوم را ۱۱ بر ۴ و گیم سوم را ۱۱ بر ۷ واگذار کرد تا بازنده این مسابقه باشد.

نجمه بوشهری زاده سومین نماینده اسکواش کشورمان بود که برابر جوشنا چیتاپا قرار گرفت که وی نیز گیم اول را ۱۱بر۱ گیم دوم را ۱۱ بر ۳ واگذار کرد گیم سوم را هم ۱۰ بر ۹ باخت تا در نهایت اسکواش تیمی بانوان ۳ بر صفر برابر هند تن به شکست داده و از دور رقابت‌ها حذف شود.

در این مسابقات علی کتابفروش بعنوان عضو هیات ژوری و مهدی مختاری بعنوان داور حضور دارند.





پاداش مدال‌آوران شمشیربازی و کانو کایاک هم پرداخت شد

مدال برنز علی پاکدامن در شمشیربازی و مدال برنز زوج علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کانوکایاک، مجموعاً یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پاداش برای این دو رشته به همراه داشت که کمیته ملی المپیک امروز پاداش را به حساب فدراسیون‌های مربوطه واریز شد.

بر این اساس، علی پاکدامن ۴۰۰ میلیون تومان و علی آقامیرزایی و پیمان قویدل هر کدام ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت می‌کنند. مجموع سهم ورزشکاران این دو رشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

همچنین ۶۰۰ میلیون تومان، معادل نیمی از پاداش ورزشکاران، به کادر فنی اختصاص دارد که توزیع آن میان اعضای کادر فنی بر عهده فدراسیون‌های مربوطه خواهد بود.

مبینا فلاح از ادامه رقابت ها بازماند

مبینا فلاح در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان ریکرو، در مرحله یک هشتم نهایی ۶ بر ۲ مقابل کمانداری از ژاپن نتیجه را واگذار و از صعود به جمع هشت کماندار برتر مسابقات بازماند.

علیرضا نصیری از کسب نشان بازماند

علیرضا نصیری ملی‌پوش وزنه‌برداری مردان در گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم روی تخته رفت. نصیری با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در یکضرب، ۲۲۳ کیلوگرم در دوضرب و ۴۰۳ مجموع کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت.

صعود مقتدرانه دختران پدل ایران به مرحله یک‌شانزدهم با شکست قطر

تیم دو نفره پدل بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی، با یک پیروزی قاطع و بی‌نقص مقابل قطر در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را کسب کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار شروعی فوق‌العاده داشتند و بدون واگذاری حتی یک گیم، موفق شدند در دو ست متوالی و با نتایج قاطع ۶ بر صفر و ۶ بر دو برابر تیم قطر به برتری مطلق ۲ بر صفر دست یابند.

دختران پدل‌ایران با ثبت این پیروزی درخشان و یک‌طرفه، با اقتدار راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی این دوره از رقابت‌ها شدند.

بیرانوند در رده چهاردهم تراپ انفرادی ایستاد

رقابت‌های تراپ انفرادی مردان کسب جایگاه چهاردهم محمد بیرانوند به پایان رسید.

راند پنجم مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ آقایان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد و محمد بیرانوند با کسب ۱۱۵ امتیاز و جایگاه چهاردهم به کار خود پایان داد و تنها با ۲ امتیاز اختلاف از صعود به فینال باز ماند.

محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز، در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز و در راند پنجم ۲۴ امتیاز کسب کرد.

فردا در آخرین روز از مسابقات تیراندازی، مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند در تراپ میکس در خط آتش قرار می‌گیرند.





برد مقتدرانه دختران تنیس ایران مقابل مغولستان

مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی، بازیکنان تیم دوبل دختران ایران عصر امروز برابر خونگورزول آلدارخیشیگ و یسوگن گانباتار از مغولستان به میدان رفتند.

بازیکنان ایران در دو ست متوالی با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر مقابل مغولستان به پیروزی رسیدند. فرزامی و صفی ست نخست را با بردن پنج گیم پیاپی آغاز کردند و پس از واگذاری تنها یک گیم، ست دوم را بدون واگذاری گیم به پایان رساندند.

صفی و فرزامی دو روز پیش نیز بازی‌های تک نفره خود را برده بودند. برد آنها نخستین برد زنان تنیس در تاریخ پس از انقلاب اسلامی بود.

شکست تنیسور ایرانی در دیداری نزدیک برابر حریف قزاقستانی

کسری رحمانی، تنیسور ایران، در نخستین بازی انفرادی خود در بازی‌های آسیایی ناگویا برابر تیموفی اسکاتوف از قزاقستان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از جدول مسابقات کنار رفت.

رحمانی ست نخست را ۶ بر ۲ برد، اما دو ست بعدی را با نتایج ۳ بر ۶ و ۳ بر ۶ واگذار کرد. او در ست سوم از نتیجه یک بر ۲ عقب‌افتاده به برتری ۳ بر ۲ رسید، اما اسکاتوف چهار گیم پایانی را برد.

اسکاتوف در رده‌بندی انفرادی ATP در ۲۱ سپتامبر، نفر ۱۹۹ جهان بود و ۶۰۷ پله بالاتر از رحمانی قرار داشت.





صعود ایران به جمع هشت تیم برتر والیبال ساحلی

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست ژاپن به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد.

تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در مرحله حذفی برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران در ست نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ مقابل ژاپن شکست خوردند، اما در ست دوم با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ به برتری رسیدند تا کار به ست سرنوشت‌ساز سوم کشیده شود.

در ست سوم، پورعسگری و آقاجانی با ارائه نمایشی برتر، ۱۵ بر ۸ مقابل ژاپن به پیروزی رسیدند تا در مجموع با نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان عبور کرده و به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کنند.







شکست تیم والیبال ساحلی ایران مقابل قزاقستان

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی در دیداری حساس در مرحله یک هشتم رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا برابر قزاقستان به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی در مصاف با قزاقستان، ست نخست را با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ واگذار کرد.

ملی‌پوشان ایران در ست دوم عملکرد بهتری داشتند و با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند تا کار به ست سرنوشت‌ساز سوم کشیده شود.

در ست سوم، قزاقستان با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به پیروزی رسید و در نهایت با برتری ۲ بر یک، این دیدار را به سود خود به پایان رساند.

با این نتیجه، تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب خاکی‌زاده و قلعه‌نوی از رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا حذف شد.

شکست نماینده بانوان کوراش در گام نخست

در رقابت‌های وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان که با حضور ۱۲ ورزشکار برگزار می‌شود، مریم پیمانی در گام نخست به مصاف گِگِن گانبولد از مغولستان رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. بریمانلو به مرحله یک‌چهارم‌نهایی صعود کرد.







شبانی از صعود به یک چهارم نهایی ریکرو مردان بازماند

رضا شبانی، نماینده ایران در رقابت‌های تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی ناگویا، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی ریکرو مردان مقابل فونوهاشی از ژاپن به برتری رسید.

شبانی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۲ حریف خود را شکست داد و به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد.

رضا شبانی، کماندار ایران، در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های ریکرو انفرادی مردان بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا مقابل لی وو سوک از کره‌جنوبی شکست خورد.

این دیدار با تساوی ۵ بر ۵ به تیر طلایی کشیده شد و در نهایت شبانی با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب کماندار کره‌ای شد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.

شکست گلشنی‌اصل مقابل کماندار بوتان

محمدحسین گلشنی‌اصل، نماینده ایران در یک شانزدهم نهایی رقابت‌های ریکرو انفرادی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا، مقابل حریف خود از بوتان شکست خورد.

گلشنی‌اصل در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب کماندار بوتان شد و از ادامه رقابت‌های انفرادی کنار رفت.





دختر تیرانداز ایران درتراپ سیزدهم شد

در آخرین روز از مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان مرضیه پرورش‌نیا در خط آتش ایستاد. او در راند پنجم با ثبت امتیاز ۲۲ و کسب مجموع امتیاز ۱۰۸ به کار خود در بخش انفرادی پایان داد. پرورش نیا در راند اول ۱۹ امتیاز، راند دوم ۲۱ امتیاز، راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز و راند پنجم ۲۲ امتیاز به دست آورد و در جمع ۲۷ تیرانداز در جایگاه سیزدهم ایستاد.

۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پاداش ژیمناستیک و تنیس روی میز واریز شد

کمیته ملی المپیک روز گذشته در مجموع ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت پاداش مدال‌آوران ژیمناستیک و تنیس روی میز بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به حساب فدراسیون‌های مربوطه واریز کرد.

در ژیمناستیک، آرمان خدایی و مهدی الفتی با کسب مدال نقره، هر کدام یک میلیارد تومان پاداش دریافت می‌کنند و یک میلیارد تومان نیز سهم کادر فنی است.

در تنیس روی میز نیز نوشاد عالمیان با کسب مدال برنز انفرادی، ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دارد و ۲۰۰ میلیون تومان به کادر فنی اختصاص یافته است.

در مجموع، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سهم ورزشکاران و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم کادر فنی این دو رشته است.





پاداش میلیاردی و تاریخی فدراسیون وزنه‌برداری برای مدال آوران بازی‌های آسیایی

فدراسیون وزنه برداری پاداش‌های ویژه‌ای را برای مدال آورانش در بازی‌های آسیایی تدارک دیده است.

بر این اساس

مدال طلا: ۳ میلیارد تومان

مدال نقره: ۱.۵ میلیارد تومان

مدال برنز: ۱ میلیارد تومان

این مبالغ از بودجه درآمد اختصاصی فدراسیون پرداخت خواهد شد و جدا از پاداش‌هایی است که از طرف وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک برای ملی‌پوشان پرداخت می‌شود.



مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)